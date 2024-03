Harold Lozano: "Aspiro y espero que los jugadores de Colombia demuestren porque tienen ese invicto"

Harold Lozano es uno de los grandes jugadores que han dejado una marca en la Selección Colombia. Pues bien , el gran ex jugador tuvo un espacio para hablar del partido entre el combinado nacional y España en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En primera instancia, dio sus sensaciones del juego. "Es un partido que genera mucha expectativa. Estamos esperando que suene el pito y ese cambio generacional que vamos a presenciar en ambas selecciones es importante porque todos quieren mostrarse de la mejor manera. Ambos vienen con una racha importante. Yo aspiro y espero que los jugadores de Colombia demuestren porque tienen ese invicto y sabemos que España tiene jugadores jóvenes, que es algo a tener en cuenta", declaró en primera instancia.

Por otro lado, decidió dedicarle unas sentidas palabras a Jhon Arias, una de las estrellas del cuadro 'tricolor'. "Para mi, antes de ir a Argentina tenemos que ir a Brasil para aprender más y yo lo viví. Jhon Arias hizo lo correcto y ha mejorado mucho futbolisticamente, técnicamente y se nota que ha mejorado en todos los aspectos y los clubes de Europa lo quieren. Es campeón de Copa Libertadores siendo figura y afortunadamente está en la Selección Colombia", expresó Lozano.

Jhon Arias, jugador del Fluminense, anotando en la Superliga. /AFP

Más declaraciones de Harold Lozano en 'Blog Deportivo'

¿Cómo fue su carrera deportiva en España?

"Yo llegué en el 96 y me fui en el 2004. No llevo las estadísticas de cuantos partidos jugué, pero yo creo que el mantenerse en España tanto tiempo es porque las cosas se hicieron bien durante todas esas temporadas. En algunas otras, las lesiones me marginaron, pero en los seis años que estuve allá, el primer año que estuve en Valladolid, el equipo nunca había ido a la UEFA y cuando yo llegué, fuimos a la UEFA y después fui al Mallorca, donde fui campeón de Copa del Rey, fue la primera vez que el equipo ganó Copa del Rey".

Recuerdo de Fredy Rincón....

"Con Fredy coincidí en el América. Cuando llegué, siempre la gente dijo que yo era como le nuevo Fredy, pero él y yo teníamos características distintas. Fredy tuvo algo particular conmigo y me sentó de gran manera, porque yo era niño en ese momento y estaba comenzando a emerger. Él me dijo: 'No te dejes llevar de los periodistas. Yo ya tengo mi historia; haz tu historia. Tú eres un buen jugador, tienes condiciones para hacer tu historia' y eso me marcó mucho y saber que me decían que era el sustituto de Fredy, como que no. Fredy es Fredy, solo tenemos un Fredy y fue de los mejores jugadores, sino es que el mejor de Colombia, y estoy muy orgulloso de haber estado con él, porque le aprendí mucho.