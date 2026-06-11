Partidos EN VIVO HOY 11 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero indica el inicio del Mundial 2026 con el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica. Este partido EN VIVO HOY por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Igualmente, juegan Coreal del Sur y República Checa.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Selección México vs. Sudáfrica, Mundial 2026. @miseleccionmx - @BafanaBafana

Partidos EN VIVO HOY, jueves 11 de junio del 2026:

Equipos Hora/Canal Venezuela vs. Japón 6:30 a.m.- Maurice Revello Tournament - Win Portugal vs. Canadá 12:00 p.m. - Maurice Revello Tournament - Win México vs. Sudáfrica 2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracil, Ditu y www.golcaracol.com DGO,DSports, Paramount+, Disney+ Premium