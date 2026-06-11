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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 11 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 11 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 11 de junio, con el inicio de la Copa del Mundo 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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La Selección México debuta este jueves en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica.
La Selección México debuta este jueves en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica.
Foto: AFP

Este jueves, el calendario futbolero indica el inicio del Mundial 2026 con el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica. Este partido EN VIVO HOY por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Igualmente, juegan Coreal del Sur y República Checa.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Selección México vs. Sudáfrica, Mundial 2026.
Selección México vs. Sudáfrica, Mundial 2026.
@miseleccionmx - @BafanaBafana

Partidos EN VIVO HOY, jueves 11 de junio del 2026:

EquiposHora/Canal
Venezuela vs. Japón6:30 a.m.- Maurice Revello Tournament - Win
Portugal vs. Canadá12:00 p.m. - Maurice Revello Tournament - Win
México vs. Sudáfrica2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracil, Ditu y www.golcaracol.com DGO,DSports, Paramount+, Disney+ Premium
Corea del Sur vs. República Checa9:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO,DSports, Amazon Prime Video, Paramount
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