Partidos EN VIVO HOY 11 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero indica el inicio del Mundial 2026 con el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica. Este partido EN VIVO HOY por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Igualmente, juegan Coreal del Sur y República Checa.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, jueves 11 de junio del 2026:
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