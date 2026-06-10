"Esta Selección Colombia tiene talento y calidad, ¿por qué no soñar con la final del Mundial 2026?"

La ilusión ya se siente en el ambiente y dentro de la Selección Colombia el mensaje parece ser claro: soñar en grande. Así lo dejó ver James Rodríguez, quien habló con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, apenas descendió del avión tras aterrizar en Guadalajara, México, donde el combinado nacional seguirá con su preparación para el Mundial 2026.

El capitán del seleccionado colombiano no ocultó su emoción por volver a vivir una Copa del Mundo y aseguró que el grupo llega con ilusión renovada para afrontar el reto internacional, en el que Colombia compartirá el grupo K junto con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El estreno del equipo será el próximo 17 de junio frente a los uzbekos, en Ciudad de México.

“Feliz, creo que es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da como esa sonrisa de todo mundo, feliz de poder estar acá”, expresó James, dejando ver el significado que tiene para él disputar una nueva cita mundialista.

Más allá del entusiasmo inicial, el volante también destacó el ambiente interno que vive el plantel y señaló que una de las fortalezas del equipo está en el compromiso colectivo y el deseo permanente de competir.



“Tenemos un grupo humano bueno, que siempre quiere ganar y eso se ve”, afirmó el jugador colombiano.

James Rodríguez, capitán y mediocampista de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026 AFP

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James también aprovechó para enviar un mensaje directo a los aficionados, pidiendo respaldo y confianza de cara a lo que viene en el campeonato.

“Que crean siempre, que confíen mucho, que nosotros vamos a darlo todo para poder hacer las cosas bien”, comentó.

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Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención llegó cuando habló de las aspiraciones deportivas del equipo. Lejos de ponerse límites, el capitán abrió la puerta a pensar en grande y recordó que esta generación tiene argumentos para ilusionarse.

“Este grupo tiene muchos sueños, ganas y hay talento, calidad y por qué no soñar con una gran final”, señaló.

En medio de esa ambición también hubo espacio para hablar de reconocimientos individuales. Rodríguez Rubio puso el foco sobre Luis Díaz y aseguró que el extremo colombiano está entre los mejores futbolistas del momento.

“Claro por qué no, Luis Díaz está en el top 5, ha hecho una temporada única, por qué no si llegamos a la final y ser campeones, que Lucho sea Balón de Oro”, aseguró.

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Finalmente, cerró con un llamado a la unión entre equipo, prensa y aficionados, recordando el ambiente que acompañó a Colombia durante la pasada Copa América.

“Vamos, no hay que tener dudas, que le pasen a la gente una energía linda, unidos por esta causa, como sucedió en la Copa América, es un trabajo de ustedes también, de echar a la gente a favor de nosotros”, concluyó.