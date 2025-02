"A Arabia no se le puede decir que no, Jhon Durán gana mucho; la carrera del futbolista es corta"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán ha protagonizado uno de los traspasos más destacados del último mercado de pases al unirse al Al-Nassr de Arabia Saudita. El club saudí desembolsó aproximadamente 77 millones de euros para asegurar los servicios del joven atacante de 21 años, procedente del Aston Villa de la Premier League inglesa.

Este movimiento convierte a Durán en el futbolista colombiano más caro de la historia, superando la cifra que llevó a James Rodríguez al Real Madrid en 2014. En su nuevo equipo, Durán compartirá vestuario con estrellas de renombre mundial como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, lo que refuerza la ambición del Al-Nassr por consolidarse como una potencia en el fútbol asiático

Representante de Jhon Durán reveló detalles del traspaso del jugador

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en el Al Nassr. AFP

Iván Reyes, representante de Jhon Jáder Durán, se refirió al polémico fichaje que ha dado de que hablar, ya que muchos consideran, que es un retroceso en la carrera del futbolista surgido en la cantera de Envigado.

“Todos quieren la gloria deportiva, pero también la gente quiere asegurar su futuro, tú juegas por el futuro de tu familia, lo que tú haces en 10 años en Europa, allá te lo pagan en uno. La carrera del futbolista es corta, todo te puede pasar, hubo muchas críticas, pero hubo más aceptación", dijo el agente durante una entrevista para el programa 'Fútbol Sin Cassette'.

Y agregó: "El viernes hizo dos goles, su olfato goleador no lo va a perder, nosotros hablamos mucho con él, tienes que hacer tu entrenamiento personal (…) A Arabia no se le puede decir que no, el jugador gana mucho, ¿Cómo dices que no?”.

“Todos quieren la gloria, pero también asegurar su futuro”⚽️👏🏻



Con la camiseta del conjunto árabe en el que comparte camerino con el astro portugués Cristiano Ronaldo, el futbolista 'cafetero' ha disputado tres partidos con registro de cuatro anotaciones, números que generan expectativa en los hinchas de la Selección Colombia, de cara a los próximos encuentros de la 'tricolor' por Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, en los que se medirá contra Brasil y Paraguay el 20 y 25 de marzo respectivamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Al Nassr?

Por la fecha 21 del campeonato saudí, Al Nassr tendrá acción el viernes 21 de febrero, cuando reciba en su estadio al Al Ettifaq. La pelota rodará en el Al Awal Park at King Saud University, desde las 12:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.