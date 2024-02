A James Rodríguez le hicieron el 'feo' en equipo europeo: "Que Dios nos libre de jugadores como él"

La posible salida de James Rodríguez del Sao Paulo ha generado gran impacto en el fútbol mundial, tanto, que su nombre nuevamente llegó al ‘viejo continente’, con un equipo que habría estado ilusionado con su fichaje. No obstante, en las últimas horas hubo un parte oficial desde la dirigencia.

Aunque todavía no se ha confirmado la salida del cucuteño del cuadro brasileño, se espera que en las próximas horas la noticia se pueda confirmar, teniendo en cuenta que la disposición del colombiano es la de no continuar. A eso, surgió la versión desde Turquía que James podría llegar al Besiktas.

No obstante, en las últimas horas, el vicepresidente del club, Hüseyin Yücel, tomó la palabra y dio casi que por descartada la operación por el ‘cafetero’: "Este negocio también tiene un lado económico. No seremos un equipo de transferencias basura, o que sea una última parada para un futbolista. Traeremos jugadores jóvenes y prometedores”.

“Se ha escrito mucho en las redes sociales sobre James Rodríguez, etc. Nunca hemos tenido nada que ver con él. Que Dios nos permita que perdamos el camino ante jugadores así, no hablo en a nivel personal. Nuestros fans deberían seguir confiando en nosotros", complementó el dirigente de Besiktas, quien develó el colombiano no es y nunca fue prioridad para la institución.

Por lo pronto, y a falta de un comunicado oficial de Sao Paulo, James Rodríguez todavía pertenece al cuadro brasileño, pues es con quien actualmente mantiene una vinculación contractual, independiente a que todavía no sea tenido en cuenta para la competencia por el nuevo cuerpo técnico, liderado por Thiago Carpini.

Es más, el cucuteño ni siquiera ha sido inscrito por el equipo para el Campeonato Paulista, ni la Supercopa de Brasil, misma a la que él se negó a viajar con el equipo para enfrentar a Palmeiras, sabiendo que no tendría ni un solo minuto en cancha.

¿Qué ha dicho James Rodríguez referente al tema?

Frente a los últimos rumores e informaciones que ha surgido en torno a James Rodríguez, luego de que se diera a conocer su deseo de salir de Sao Paulo, el mismo ha colombiano ha sido quien ha tomado la apalabra a través de sus redes sociales.

Según lo compartió este viernes en su cuenta oficial de Instagram, James Rodríguez se vio con un cambió de look y una sonrisa de lado a lado, dejando en claro que no se ‘mata’ la cabeza con nada de lo que se habla.