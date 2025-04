A James Rodríguez le pasan factura por últimos partidos en León; van de frente

En la última fecha del todos contra todos en el fútbol mexicano,León de James Rodríguez cayó como local 0-2 frente a Monterrey de Sergio Ramos , el DT Eduardo Berizzo reveló que el colombiano estaba bastante furioso al terminar el encuentro al ser expulsado.

El estratega se mostró exceptivo de que el colombiano haya faltado al respeto al juez central del compromiso, y relató que aún no ha tenido un diálogo formal con el '10' de la 'fiera'.

En rueda de prensa, ya finalizado el encuentro, el estratega mexicano fue interrogado sobre lo que sucedió con James Rodríguez , al salirse de niveles con el árbitro del partido "no estoy en condiciones de opinar porque no conocí y no pregunté el diálogo que hubo entre James y el juez. Seguramente si el árbitro encontró insistencia en el reclamo, saca una amarilla y luego decide expulsarlo”.

Continúo diciendo que no ha tenido diálogos con el jugador de la Selección Colombia , debido a la 'calentura' no solo de él, sino de todo el vestuario que estaba decepcionado luego de la derrota ante su gente “no le pregunté a James, porque estaba verdaderamente ofuscado; esperemos que el castigo sea mínimo. Pero no vi el diálogo y no sé de qué hablar”.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, fue expulsado contra Monterrey, en la Liga MX Getty Images

Es la cuarta expulsión de James Rodríguez en su carrera, la última fue en el año 2021 cuando jugaba en Catar, para el Al Rayyan, y la primera fue en su primer club, Banfield de Argentina, en un partido de Copa Libertadores, donde vio doble tarjeta amarilla, y fue expulsado por el arbitro colombiano, Wilmar Roldan en ese entonces.

Otras declaraciones de Eduardo Berizzo

“Cuando te quedas con diez los partidos se te alejan, pero si quedarte con diez es una cosa contraproducente y ahora a planear el equipo con un rival que enfrentamos hace poco buscando enfrentarlos con inteligencia y una táctica definida”.

Sobre el Mundial de Clubes

“La resolución del TAS vendrá y será asumida positiva o negativamente, debemos desprendernos de esa decisión porque nos esperan partidos de ida y vuelta contra Cruz Azul que en este momento es mucho más importante que la resolución del TAS”

"Obviamente que el peso de lo que suceda nos hará imaginar con ilusión por ir a un Mundial de Clubes, pero la mirada tiene que estar en Cruz Azul”.