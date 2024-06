A James Rodríguez le salió un defensor en Sao Paulo: "No se puede quemar a un talento"

James Rodríguezestá concentrado con la Selección Colombia que este viernes 28 de junio tendrá su segunda presentación en la actual Copa América 2024. El volante cucuteño tuvo una grata actuación en el duelo del debut de la 'tricolor' contra Paraguay, al dar dos asistencias para los goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el 2-1 final en el NRG Stadium, en Houston.

Desde Brasil han seguido muy de cerca el rendimiento del '10' de la 'tricolor', que no ha tenido la continuidad deseada en el Sao Paulo. En las últimas horas, Vanderlei Luxemburgo, tuvo palabras para Rodríguez Rubio y salió en su defensa. El experimentado entrenador se preguntó cómo es posible que se "pueda quemar un talento" como lo es el exjugador del Real Madrid y Porto, entre otros.

¿Qué dijo Vanderlei Luxemburgo de James Rodríguez?

Así fue como el exDT de la Selección de Brasil analizó en una videocolumna para el medio 'Itatiaia Esporte' lo siguiente: "Voy a hablar de un tema que me ha estado incomodando últimamente, desde que James Rodríguez llegó al Sao Paulo. El jugador es un crack, me recuerda mucho a Alex (Alexandro Souza). Quieren que haga lo que no puede… que marcar, que ocupación de espacios".

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia. LOGAN RIELY/Getty Images via AFP

Pero ahí no pararon las palabras de defensa y elogio de Luxemburgo hacia James, ya que complementó que "él es talentoso, él es para jugar detrás del atacante, como si fuera el segundo delantero, poner a los muchachos delante de la portería y anotar".

Lo que más llamó atención en su intervención fue cuando afirmó que "no se puede quemar un talento, traten a un crack como un crack", explotó con toda contra el Sao Paulo y alegó que es "muy difícil encontrar un jugador talentoso como él en el fútbol mundial. Tienes un jugador talentoso, y luego todo se viene abajo, porque no corre, porque no marca, porque no tiene dinámica. James es un crack, entonces es una pena que aún no se haya establecido en Sao Paulo y no haya demostrado el talento que demuestra en la Selección Colombia".

