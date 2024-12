A James Rodríguez no le faltó actitud y porte: maravilló en Vallecas con un nuevo estilo

James Rodríguez sorprendió a todos los asistentes al estadio de Vallecas para presenciar el Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao , este domingo 1 de diciembre, en juego por la Liga de España. El '10' del elenco 'rayista' salió al gramado de juego con un nuevo estilo de peinado, muy diferente al que tiene acostumbrado a sus seguidores.

Actitud y porte no le faltaron a Rodríguez Rubio para lucir su nuevo 'look', donde destacaron las trenzas en la parte de arriba de su cabeza. Por supuesto, que este estilo en su cabello no pasó desapercibido y quedó captado por los medios de comunicación que siguen toda la actualidad del equipo que dirige Íñigo Pérez.

Fue la cuenta en 'X', antes 'Twitter', de Unión Rayo la que compartió la imagen del peinado de James David. El volante cucuteño causó furor por su trenzado, dejando algunos comentarios sobre este nuevo estilo.

🥴 El NUEVO LOOK de JAMES RODRÍGUEZ



💇🏻‍♂️ El colombiano llegó así a Vallecas para el duelo ante el Athletic Club de Bilbao #RayoAthletic pic.twitter.com/OTTz2OhfAw — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) December 1, 2024

Eso sí, en lo que respecta al juego contra el elenco de Bilbao, el capitán de la Selección Colombia volvió a empezar el compromiso por el campeonato 'ibérico' en el estadio de Vallecas en el banco de suplentes. Íñigo Pérez lo envió una vez más a esperar su oportunidad.

El exReal Madrid, Porto, Bayern Múnich, entre otros, no ha tenido la regularidad necesaria desde que llegó esta temporada a la escuadra madrileña procedente del Sao Paulo, de Brasil. El DT del Rayo Vallecano ha decidido apostar por otros futbolistas en la posición del cucuteño, que recientemente fue nominado para hacer parte del once ideal en los Premios The Best.

De otro lado, a raíz de su poca participación, el nombre del colombiano ha sido vinculado con otros clubes en Europa para el próximo mercado de pases.

Así fue la formación titular del Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao: Batalla; Pep Chavarría, Lejeune, Mumin, Ratiu; Pathé Ciss, Óscar Valentín; Álvaro García, Embarba, Isi y Nteka.