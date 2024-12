A James Rodríguez ya le tendrían reemplazo, en caso de que se vaya de Rayo Vallecano

La situación deJames Rodríguez con el Rayo Vallecano es cada vez más tensa , con el pasar de los días. El colombiano no estuvo presente en la convocatoria de los últimos dos partidos y es un enigma la razón de su ausencia en los llamados de Iñigo Pérez.

Desde las directivas del club, tampoco han querido dar respuesta a lo que sucede con el jugador colombiano, quien desde que llegó al conjunto español no ha tenido los minutos esperados, ni el protagonismo que se quiere para el hombre que fue escogido como el mejor jugador de la Copa América 2024.

El incómodo ambiente que se vive alrededor del ‘10’ ha llevado a pensar que podría marcharse el equipo, en el próximo periodo de transferencias, que comenzará a partir del 1 de enero y aunque tiene contrato hasta final de temporada, es posible que llegue un acuerdo con el conjunto madrileño para que lo dejen marchar.

En medio de todo estos rumores, desde territorio ibérico ya empiezan a hablar de cómo se movería el Rayo Vallecano para el próximo mercado de fichajes. Y ya apareció el nombre de Iván Azón, quien podría llegar a integrar la plantilla de Iñigo Pérez para la segunda parte de la temporada.

"El atacante, de 21 años, termina contrato con el Zaragoza en junio y la renovación parece imposible, por lo que una salida en el mercado invernal aseguraría algún ingreso para el club aragonés, que en unos meses le perdería gratis".

La llegada de Azón movería los ánimos en una plantilla que, según Iñigo Pérez ya es nutrida. Aunque James Rodríguez no sería el único en el listado de posibilidades para salir, sí está entre las consideraciones: "Con Nteka y Camello alternándose en el once, quien más opciones tiene de marcharse es Sergi Guardiola, que apenas ha jugado 75 minutos en Liga. Esa falta de oportunidades refuerza la posible salida de James, que lleva fuera de la convocatoria dos jornadas consecutivas y cinco sin tener un solo minuto, y de RdT, que aún no ha debutado en Liga y se encuentra de baja por “una enfermedad común”. Dos de los sueldos más altos de la plantilla vallecana".