Fin de la espera para saber “verdad de James en el Rayo Vallecano”; dicen por qué no juega

El caso de James Rodríguez se enrarece cada vez más, pues empezó siendo el fichaje estrella del Rayo Vallecano de España para la presente temporada, luego tuvo pocos minutos de acción en la Liga de España, después pasó a ser ser eterno suplente y finalizó quedando afuera de las convocatorias.

Lo extraño es que nadie da razón. Íñigo Pérez, entrenador de la plantilla, manifestó que no puede decir lo que pasa. Raúl Martín Presa, presidente del club, apuntó que conoce lo que está ocurriendo , pero que no debe manifestarlo. Y el propio jugador expresó que no haría referencia al tema: “No voy a hablar nada”.

En consecuencia, las especulaciones crecen alrededor del elenco de Vallecas debido a que el cucuteño no está lesionado, entrena con normalidad y pese a ello es relegado. Además, no hay comunicados oficiales que expliquen su situación, por lo que cobran valor las versiones de prensa que intentan filtrar lo que pasa de puertas para adentro.

En ese sentido, el periodista español José David Palacio hizo novedosos anticipos en ‘El larguero’, programa de la Cadena SER, acerca del volante de 33 años de edad.

¿Por qué James Rodríguez no juega en el Rayo Vallecano?

Todo tendría como punto de inicio una charla en la que el mediocampista le habría dicho al entrenador que no haría lo que este le pide, apuntó el comentarista.

“James le dijo a Íñigo Pérez en los primeros entrenamientos que él no iba a presionar como presiona el equipo. Entonces, en ese momento, Íñigo dejó de contar con James Rodríguez”, ventiló el comunicador.

La “verdad” de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Bajo ese panorama, el mismo periodista indicó que como el club no ha dado detalles sobre la decisión de relegar al cucuteño, todo se remite a información extraoficial.

Sin embargo, la duda principal pasa sobre lo que aconteció antes del 3-3 entre el Rayo y el Real Madrid, primer encuentro en el que Rodríguez quedó afuera de las convocatorias, pues se suponía que el ‘cafetero’ iba a ser incluido.

Sin embargo, palabras suyas en una explosiva entrevista le habrían costado caro al creativo , pues en esa nota dio a entender que su nivel era superior al del Rayo y que necesitaba rodearse de mejores jugadores para brillar en la cancha.

“No sabemos qué ha cambiado desde la previa del partido del Rayo ante el Real Madrid”, agregó el informador.

Y añadió, citando al Rayo, que muy pronto, se dirá públicamente lo que hay detrás de todo: “Lo que nos cuentan desde el club es que cuando empiece el 2025 nos dirán la verdad de James y eso quiere decir 2 de enero”.

Al parecer todo saldrá a flote con el inicio del nuevo año, cuando se abre el mercado de pases en Europa, para que los equipos interesados en el colombiano tengan conocimiento completo antes de ficharlo.