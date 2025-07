A Jhon Durán le ponen la lupa en Fenerbahçe; no dejan escapar ni una y dan veredicto final

El colombiano Jhon Durán es uno de los jugadores más sonados en el último tiempo y todo por su más reciente fichaje por el Fenerbahçe de Turquía. El delantero llegó procedente de Al Nassr luego de no terminar de convencer pese a sus 12 goles en 18 partidos. Ahora, en su nueva aventura futbolística y a pesar de los pocos minutos que ha tenido, ya ha generado revuelo y los periodistas turcos ya hablan de él en los principales medios.

Uno de los que primero habló sobre el canterano del Envigado fue Mustafa Demirtaş para el portal 'FF TV'. "Jhon Durán fue uno de los delanteros que más me impresionó, y sobre todo uno que vi. Tiene un estilo único, y las probabilidades de ver un golazo son muy altas. Como aficionado al fútbol, es un delantero que te atrae a la pantalla", dijo visiblemente impresionado.

Mustafa Demirtaş:

Benim çok etkilendiğim ve özellikle izleyicisi olduğum santraforlardan bir tanesiydi Jhon Duran. Çünkü çok kendine has stili var ve güzel gol görme ihtimalin çok yüksek. Bir futbolsever olarak seni ekran başına çeken bir santrafor. pic.twitter.com/6UkYOkpSf8 — FF TV (@FFTVofficial) July 28, 2025

No obstante, no fue el único que se mostró contento y con positivismo sobre el jugador de 21 años. Taner Karaman, de 'A Spor', dejó en claro que el colombiano marcara mucha diferencia en el balompié turco. "Me gustó mucho el fichaje de Jhon Durán. El jugador parece muy preparado y se ha adaptado rápidamente. Archie Brown también es rápido, y sus estilos tienen una gran repercusión en nuestra liga. Estas jugadas probablemente le darán ventaja al Fenerbahçe", sentenció.

🎙️ @TanerKrmn: Jhon Duran transferini çok beğendim. Oyuncu, çok hazır ve hızlı adapte olmuş gibi gözüküyor. Archie Brown da süratli ve ikisinin de oyun tarzları bizim ligimizde çok karşılığı olan bir oyun. Bu oyunlar, muhtemelen Fenerbahçe'yi avantaja çevirecektir. pic.twitter.com/0J6vOpH16o — A Spor (@aspor) July 29, 2025

Todas estas reacciones de los periodistas se dan después de que Durán apenas ha estado 90 minutos en cancha. Su debut fue el miércoles 23 de julio, cuándo ingresó en el entretiempo y le anotó doblete a Al Ittihad, siendo satisfactoria su carta de presentación.

Tres días más tarde, el sábado, Fenerbahçe se midió contra el Benfica, club en el que cual se dio el debut de Richard Ríos. Fue victoria 3-2 para los portugueses y Durán solamente jugó los segundos 45 minutos. Otra vez se mostró muy activo en ataque, pero en esa ocasión no pudo anotar.

Ahora, el próximo reto de Jhon será este miércoles 29 de julio, a las 12:30 p.m. (hora Colombia) frente a la Lazio. Habrá que esperar si José Mourinho de nuevo le da pocos minutos o se la juega y lo pone por primera vez desde el pitazo inicial.

Cabe recordar, que, el estreno oficial del delantero cafetero podría ser el próximo 6 de agosto cuando visiten al Feyenoord por la tercera ronda previa de UEAF Champions League.