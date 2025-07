En Turquía se escandalizan con Davinson Sánchez y una millonaria petición al Galatasaray

Davinson Sánchez, quien se ha consolidado como una pieza clave en el Galatasaray durante la última temporada gracias a su gran rendimiento y sólidos números como defensor central, ha tomado una decisión que podría cambiar su futuro en el club. Según se conoció recientemente, el colombiano habría puesto sobre la mesa una serie de condiciones para continuar en el fútbol turco.

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados e inamovibles del plantel, su situación salarial no refleja su peso dentro del equipo. Es por eso que el zaguero de la Selección Colombia habría solicitado una cifra considerablemente elevada como requisito para renovar su contrato, lo que ha generado incertidumbre en la directiva del Galatasaray.

Así lo confirmó el periodista Volkan Kılıç, quien reveló en su cuenta de X que "Sánchez, que gana 3,2 millones € anuales en el Galatasaray, quiere que su salario aumente hasta unos 6 millones € . • La directiva del Galatasaray planea reducir el salario anual de Davinson Sánchez a 4,2-4,5 millones € y renovar su contrato".

Cabe recordar que, bajo el liderazgo defensivo de Davinson Sánchez, el Galatasaray logró el bicampeonato en la temporada anterior, imponiéndose con autoridad a su máximo rival, el Fenerbahçe. El equipo se coronó tanto en la liga local como en la Copa de Turquía, cerrando una campaña brillante con el 'cafetero' como gran protagonista en la zaga central.

Dávinson Sánchez, defensa colombiano, en un partido del Galatasaray por la Liga de Turquía Twitter de Galatasaray

A pesar del interés de otros clubes europeos en el defensor nacido en el Cauca —como el Como FC de la Serie A italiana, según lo revelado semanas atrás por el reconocido periodista de fichajes Fabrizio Romano—, el deseo de la directiva del Galatasaray es retener a Sánchez para la próxima temporada.

No obstante, la continuidad del exjugador del Tottenham no está asegurada, ya que habría solicitado una mejora salarial considerable. Aunque el colombiano estaría pidiendo casi el doble de su salario actual, el club no estaría dispuesto a llegar a esa cifra. Aun así, no descartan ofrecerle un aumento de hasta un 50%, lo que podría acercar posturas para renovar el vínculo.



¿Cuándo es el próximo partido de Davinson Sánchez y Nacional?

El equipo turco se encuentra disputando una serie de partidos de preparación de cara al inicio de una nueva temporada. Su próximo compromiso será el sábado 2 de agosto a la 1:00 p.m. (hora de Colombia), cuando enfrente a la Lazio de Italia.