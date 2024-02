A la MLS llegó Luis Fernando Muriel, el jugador que en Europa compararon con Ronaldo Nazario

Tras varios años al máximo nivel, vistiendo los colores de varios de los equipos más tradicionales y reconocidos en el ‘viejo continente’, en las últimas horas Luis Fernando Muriel le puso fin a su historia en Europa al fichar por el Orlando City, de la MLS Estados Unidos.

Y es que, su sola presencia ya ha causado gran repercusión en territorio norteamericano, teniendo en cuenta que el colombiano llega a marcar diferencia con sus goles, calidad y categoría, en una liga donde también están estrellas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Buquets, entre otros.

Sin embargo, esto para el colombiano no será problema, pues, consecuencia de su exitoso paso por el fútbol europeo, el oriundo de Santo Tomás en algún momento llegó a ser comparado con el mismo Ronaldo Nazario.

Por si fuera poco, dicho halago hacia el ‘cafetero’ llegó de boca de nada más y nada menos que Christian Vieri, un histórico y reconocido exfutbolista que pasó por el Inter de Milán, Juventus y, evidentemente, por la Selección de Italia.

“Luis Fernando Muriel una vez más me pareció a Ronaldo, el ‘Fenómeno’. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco hasta el pelo de Ronaldo, realmente me recuerda a él", fueron las palabras de Vieri hacia el colombiano hace un par de años atrás, en una entrevista que otorgó a ‘Bobo TV’.

Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño. Foto: AFP.

Frente a esta impresionante comparación, el colombiano solo tuvo palabras de agradecimiento y respeto, teniendo en cuenta que Ronaldo Nazzario fue uno de los jugadores más importantes y relevantes en la historia del fútbol. Goleador y figura siempre donde fue, al exatacante también supo brillar en la Selección Brasil, con la que levantó una Copa del Mundo 2002, anotando gol en la gran final contra Alemania.

“Que me comparen con Ronaldo me enorgullece. Siempre lo he tomado como una motivación”, dijo el oriundo de Santo Tomás, mostrándose muy feliz y orgulloso por los elogios recibidos, y no solo por Vieri, pues otros exfutbolistas italianos también referenciaron al ‘cafetero’ con la gran leyenda brasileño. Tal caso como el de Francesco Flachi.

Dicho esto, en Orlando City esperan que Luis Fernando Muriel inicie su historia en territorio norteamericano lo más pronto posible y con lo que más lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera: goles y destacadas actuaciones.

Además, que el 'cafetero' es un jugador con sello de Selección Colombia, por lo que mucho se espera sea lo que pueda aportar en su llegada al cuadro dirigido por su 'compatriota', Óscar Pareja.