Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz le sacaron un golazo en la línea, en Bayern Múnich vs Brujas; no lo podría creer

A Luis Díaz le sacaron un golazo en la línea, en Bayern Múnich vs Brujas; no lo podría creer

El guajiro Luis Díaz tuvo su doblete en el partido de Champions League con el Bayern Múnich, pero de forma increíble un defensor rival logró evitarlo con el último esfuerzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
