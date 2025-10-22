A Luis Díaz le sacaron un golazo en la línea, en Bayern Múnich vs Brujas; no lo podría creer

Bayern Múnich venció al Brujas este miércoles en la fecha 3 de la Champions League y Luis Díaz fue protagonista con un golazo y varias jugadas de peligro que fabricó para el equipo alemán.

Al minuto 75 al futbolista colombiano le quedó la pelota dentro del área e hizo el gesto de que iba rematar de primera, pero enganchó y logró abrirse un espacio para rematar con el arco de frente y con el arquero vencido.

Sin embargo, el remate de Luis Díaz fue rechazado por un defensor del Brujas que logró evitar el gol del guajiro en la línea, haciendo que 'Lucho' no pudiera creer que no terminara en se segundo gol de la noche en el estadio Allianz Arena, en Bayern Múnich vs Brujas, por Champions League.



Así fue el gol que evitaron en la línea de Luis Díaz, en Bayern Múnich vs Brujas: