Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Brujas; por fin celebró en Champions League

Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Brujas; por fin celebró en Champions League

El colombiano Luis Díaz puso el 3-0 en el marcador en el estadio Allianz Arena, que fue el primer gol de ‘Lucho’ con los bávaros en la Liga de Campeones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz marcó su primer gol con Bayern Múnich en Champions League
AFP

