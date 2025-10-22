Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Brujas; por fin celebró en Champions League

El Bayern Múnich le pasó por encima al Brujas en el primer tiempo del partido de la fecha 3 de la Champions League y Luis Díaz no se quedó atrás en esta 'fiesta' de goles en el estadio Allianz Arena.

Al minuto 33 el guajiro recibió la pelota dentro del área tras un pase de Konrad Laimer, y a pesar de tener un defensor al frente, regateó y se buscó el espacio para poder rematar con más facilidad.

A pesar del poco ángulo que tenía, Luis Díaz sacó un potente disparo con su pierna derecha que sorprendió y superó al arquero del Brujas, para el 3-0 parcial en el marcador. Los dos primeros tantos fueron de Lennart Karl y Harry Kane.



Vea el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Brujas, por Champions League: