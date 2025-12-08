El gran gesto de Vincent Kompany con Luis Díaz: "Volverá mentalmente en plena forma"

El Bayern Múnich y Luis Díaz parecen no tener rival en Alemania, donde lideran la Bundesliga con 39 puntos, ocho más que su máximo perseguidor, el RB Leipzig.

En su última presentación por la fecha 13 del campeonato alemán, los dirigidos por Vincent Kompany golearon en condición de visitante 5-0 al Stuttgart, con anotaciones de Konrad Laimer, Josip Stanisic y un triplete de Harry Kane.

En dicho encuentro, Luis Díaz jugó los 90 minutos y, aunque no se reportó con gol, sí aportó una asistencia para el tercer tanto de su equipo. La calificación del colombiano en este partido fue de 7.0, de acuerdo con los registros de ‘Sofascore’.



Vincent Kompany premió a Luis Díaz

Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich frente al Stuttgart por la Bundesliga. AFP

Durante su última intervención ante los medios de comunicación, Vincent Kompany tuvo palabras para el jugador de la Selección Colombia, a quien decidió darle descanso para que pueda pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en Colombia.



“'Lucho' ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, dijo el belga.

Y agregó: “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”.

La decisión también está ligada a la amonestación que sufrió Díaz Marulanda frente al Stuttgart, dado que llegó a la quinta tarjeta amarilla y se perderá el próximo partido de Bundesliga.

A esto se suma que el nacido en Barrancas (La Guajira) tampoco podrá jugar por suspensión frente al Sporting de Lisboa por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

De esta manera, Luis Díaz volvería a tener acción con el Bayern Múnich el 21 de diciembre frente al Heidenheim, partido correspondiente a la jornada 15 de la Bundesliga, que será el último juego del 2025.



Números de Luis Díaz

En la presente temporada, por todas las competiciones, Luis Díaz suma 12 goles y siete asistencias en 21 partidos.