A Luis Díaz le tiran con todo, a horas de Bayern Múnich vs. Arsenal; "a solucionar el problema"

A Luis Díaz le tiraron una dura responsabilidad para el partido de este miércoles 21 de octubre, de Bayern Múnich frente al Arsenal, en la Champions League, al tener que cumplir con el desequilibrio que dejará desierto Michael Olise, quien salió expulsado del compromiso pasado que terminó en un 3-3 con Viking de Noruega, en un resultado sorpresivo de la fecha en el torneo organizado por la Uefa.

Así quedó consignado en una nota de este lunes del diario 'Bild', en la que analizaron lo que podría ser el funcionamiento ofensivo de los 'bávaros' sin contar en la cancha con el talentoso francés.

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"Alivio de goles antes del partido contra el Arsenal. ¡Este Díaz es el salvador de Olise de Baviera!", se leyó en el titular del referido artículo, en el que se hizo referencia a los tres goles marcados por el hombre clave de la Selección Colombia en el 6-1 sobre Leipzig y al buen rendimiento mostrado por el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira.

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Justo en el momento en el que se le estaba criticando, Díaz Marulanda apareció con lo mejor de su repertorio para callar a sus detractores e ilusionar a todos en Bayern, ya que se tiene referencia de los extraordinarios números producidos en la temporada pasada.



"Para el entrenador Vincent Kompany, la explosiva actuación de Díaz es doblemente importante. En primer lugar, porque el triplete del colombiano ha sido clave para dejar atrás los dos empates contra el Augsburgo (2-2) y el Stavanger (3-3), al menos por ahora. Pero aún más importante: ¡en este estado de forma, Díaz es la solución del Bayern al problema de Olise contra el Arsenal!", consignó más adelante 'Bild'.

Los elogios y reconocimientos para el atacante colombiano llegaron desde diferentes frentes y al interior del club alemán se escucho una voz de uno de los jefes. "Lucho es un jugador increíblemente importante para nosotros, sobre todo para el partido del miércoles", destacó el director deportivo Max Eberl.

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Ahora, se espera que Luis Díaz tenga nuevamente protagonismo contra el rival de la Premier League, en duelo que se jugará este miércoles, desde las 2 de la tarde (hora de nuestro país).

Luis Díaz y Harry Kane. afp.

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