A Luis Díaz ya le exigen más, tras su triplete: ¿Cuántos goles le piden en la temporada?

Luis Díaz está demostrando que no existen los imposibles y que, ante la adversidad, nunca baja los brazos. Y es que, después de haber sido pieza clave para Jurgen Klopp , el panorama cambió con la llegada del entrenador, Arne Slot. No ha sido titular indiscutido, por lo general es de los primeros cambios en cada partido y lucha, mano a mano, con Cody Gakpo por un lugar en el once inicial.

Sin embargo, eso no fue motivo para que se desmotivara. Por el contrario, apeló a su esfuerzo, dedicación, pasión y profesionalismo, para salir adelante en esta situación. Con altos rendimientos y aportando goles y asistencias, dice presente e intenta convencer al estratega neerlandés. Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado martes 5 de noviembre, en Anfield, por la Champions League .

Liverpool se impuso 4-0 a Bayer Leverkusen, de la mano de Luis Díaz , quien marcó triplete, se llevó la pelota y fue elegido como la figura del partido. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar, pero también las exigencias. De hecho, desde territorio inglés ya hablan de los goles que esperan que el guajiro tenga a final de temporada. No es una cifra tan sencilla de alcanzar.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, feliz por sus goles en Champions League contra Bayer Leverkusen Getty Images

"Después de la noche brillante y la cifra que alcanzó, ya debería apuntar, al menos, a 20 tantos" publicaron en 'The Daily Telegraph'. Recordemos que, hasta el momento, 'Lucho' ya tiene un total de nueve anotaciones, en 15 compromisos, en los que disputado 863 minutos. De igual manera, acumula dos asistencias, entre. Estos números han sido entre Champions, Premier y Carabao Cup.

Lejos de conformarse con ello, Luis Díaz se convirtió en el segundo futbolista de Liverpool en inflar las redes en las tres competencias que han disputado los dirigidos por Arne Slot. El primero fue el máximo artillero de la plantilla, Mohamed Salah, quien, en una nueva demostración de por qué es la máxima figura del equipo, dio dos pases de gol, uno para el guajiro y otro para Gakpo.