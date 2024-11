El nuevo Luis Díaz: siguen elogios, tras ser la estrella en Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Luis Díaz nunca olvidará el 5 de noviembre de 2024. En la victoria 4-0 de Liverpool sobre Bayer Leverkusen, por la cuarta fecha de la Champions League , marcó un triplete, el primero en su carrera. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar. Y es que Xabi Alonso, técnico del cuadro alemán, llevó a su equipo a Anfield, con la intención de brillar, pero se encontró con 'Lucho'.

El primer tiempo no tuvo mayores emociones, pero en la parte complementaria, la historia cambió. El guajiro infló las redes en tres ocasiones y Cody Gakpo marcó el otro tanto para los cuatro de los 'reds'. Eso sí, no fue casualidad, ya que Arne Slot 'tomó las riendas', movió su once de gala y le dio resultado, hasta el punto de que encontró los goles y le dio una alegría los miles de hinchas.

Allí, Luis Díaz fue pieza clave. Comenzó el partido en una posición desconocida de número 10 y terminó como un falso nueve, donde brilló para Liverpool. El jugador de 27 años ha renacido bajo el mando del neerlandés y su primer hat-trick con Liverpool ejemplificó esa transformación . Por eso, 'Daily Mail', reconocido medio inglés, no dudó en dedicar unas líneas para el colombiano.

"Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen: Luis Díaz anota un triplete y los 'reds' arrasan en la segunda mitad para arruinar el regreso de Xabi Alonso a Anfield", fue el título del artículo, donde aplaudieron su rendimiento. "El guajiro infló las redes en tres ocasiones, y así, Slot volvió a demostrar por qué él (no Alonso, la opción de los fanáticos) era el hombre adecuado para llegar", afirmaron.

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, celebra uno de sus goles en la Champions League AFP

De hecho, compararon su rendimiento con lo mostrado por Darwin Núñez, en anteriores juegos. "El 'cafetero' anotó su primer triplete de su carrera, después de que el uruguayo fallara frente al arco. Al término del juego, el público aplaudió a 'Lucho'", sentenciaron en su artículo. Fue una noche soñada para el nacido en Barrancas, quien sigue demostrando por qué está en la élite.

En la actual temporada, Luis Díaz registra un total de 863 minutos, en 15 encuentros, entre la Premier League , Champions League y Carabao Cup. En dichos compromisos, marcó nueve tantos y dio un par de asistencias. Mientras que en la Selección Colombia, completó 59 juegos, en los que ha anotado 16 goles y brindado tres pases de gol, llegando a ser portador de la cinta de capitán.