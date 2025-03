A Miguel Borja no le perdonan su falta de gol en River Plate: duras críticas en Argentina

River Plate logró este sábado 15 de marzo, apenas un empate sin goles (0-0) en su visita al Deportivo Riestra, en uno de los partidos que marcaron el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino. Allí, Miguel Borja fue titular y disputó un total de 73 minutos, cuando fue reemplazado por Gonzalo Tapia.

Con este reparto de puntos, el 'millonario' quedó con 19 puntos, todavía en la tercera posición de la Zona B, mientras que el ‘Malevo’ ahora acumula 13 en el mismo grupo.

En el comienzo de la décima jornada este viernes, y también por el Grupo B, San Lorenzo había empatado como visitante sin abrir el marcador ante Godoy Cruz, en Mendoza. Aldosivi había dado el golpe al sacarle el invicto al último equipo que todavía lo ostentaba: Estudiantes, al imponerse por 0-2 como visitante en La Plata.

Ahora, las críticas contra Miguel Borja no se hicieron esperar, ya que tuvo un par de opciones claras de gol. 'TyC Sports' le una calificación de 4 puntos, argumentando que fue "un partido curioso" para él. "Por momentos, a lo largo del primer tiempo, resolvió bien algunas de pivoteo, entrando y saliendo, cortinando, pero mal en la definición", añadieron.

"Curiosamente, mal en la definición. Arco totalmente cerrado para el colombiano y River Plate siente horrores esa falta de gol. Al segundo tiempo no salió a jugar, bah no sé, no lo vi, alguien ojalá explique qué pasó", sentenció el mencionado portal deportivo argentino. Eso sí, no fue el único que opinó, pues 'Olé' también lo analizó y le dio 4,5 puntos.

"Definió apenas ancho un mano a mano tras eludir a Arce y dejó a Aliendro de cara al arco con un centro. Bloqueó con su cuerpo un peligroso zurdazo. Le dio un pase de taco a Montiel y rebotó bien. En el segundo tiempo, se pinchó, no fue nada clave ni apareció y fue reemplazado", sentenció el medio argentino en su publicación.