A Miguel Borja no todos le dan la espalda en River Plate; jefe apareció con tremenda frase

En la Liga de Argentina, el colombianoMiguel Borja es uno de los goleadores del último tiempo, sin embargo, cada vez que tiene un mal partido o falla opciones claras de gol, la hincha le cae con todo. En el más reciente partido contra Atlético Tucumán, el delantero no estuvo fino y las críticas no faltaron. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez hubo una sorpresa y fue el respaldo de uno de los directivos del conjunto 'millonario'.

Borja se pronunció en sus redes sociales con una historia que se volvió tendencia. "He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito", expresó el exJunior.

Hasta ese momento todo pintaba normal, hasta que apareció el presidente de River Plate, Jorge Brito, con un corto, pero contundente mensaje: "Vamos Miguelito, a seguir luchando", le respondió el directivo.

Sin duda alguna, se trata de un bálsamo para Borja, quien ha recibido la confianza de Marcelo Gallardo y de la administración del club. Hasta el momento, el colombiano ha marcado 56 goles en 120 partidos con el 'millonario'. Además, ha dado siete asistencias, ha recibido 20 cartulinas amarillas y tiene un total de 6.984 minutos jugados.

Así fue el triunfo de River Plate sobre Atlético Tucumán

El equipo de Marcelo Gallardo generó muchas situaciones de gol y encontró el gol del triunfo ante Atlético Tucumán sobre el final, con un remate de Facundo Colidio desde fuera del área.

En los primeros 45 minutos, el Millonario fue ampliamente superior y dominó al rival, con buenas subidas por los costados y muchas chances de gol en los pies de Miguel Borja, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono, Rodrigo Aliendro (derechazo a un palo) y un cabezazo de Germán Pezzella; si bien no sufrió en defensa, Franco Armani tuvo una intervención espectacular ante Leandro Díaz para evitar la caída de su arco.

Durante el complemento se vio la misma tónica, con Tomás Durso como figura del conjunto visitante. A falta de diez minutos, Facundo Colidio tocó con Mastantuono y sacó un zurdazo bajo que se metió en el palo izquierdo para darle la merecida victoria al Millonario, que ahora se ubica provisoriamente en el segundo puesto de su zona, con 18 unidades.