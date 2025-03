"Difícil de explicar": Miguel Borja y las dudas que dejó tras último partido de River Plate

Tras la victoria de River 1-0 sobre Tucumán, en el Estadio Monumental, por la Liga Argentina, el delantero colombiano disputó los 90 minutos dejando un sin sabor al no lograr anotar y no tener su mejor noche en la 'banda cruzada'.

El conjunto de Marcelo Gallardo, se repuso luego de su caída en la final de la Supercopa Internacional frente a Talleres, el equipo de Buenos Aires tuvo uno de sus mejores partidos del año, y aunque no logró ganar por más goles, esto se debió a las gigantescas atajadas del arquero Tomás Durso, pero también, a las clarísimas chances de gol que tuvo el ‘colibrí’, pero finalmente no pudo concretarlas en gol.

Fueron ocho disparos en total, los que tuvo el colombiano en los 90 minutos que disputó. Cuatro opciones directas al arco, que logró interceptar el guardameta, aunque aún pudiendo hacer más, para que finalizaran las juagadas en gol. Lo cierto es que, en la presa argentina no le perdonan, ni los hinchas de River Plate.

Para Borja, su relación con el gol en este año no ha sido la mejor, pues, en sus últimos ocho encuentros, tan solo ha convertido dos goles, algo inusual para el goleador de la ‘banda cruzada’, luego de tener números muy diferentes al año pasado, que lo dejaron como uno de los más destacados en la plantilla que dirige Marcelo Gallardo.

Miguel Borja vs Atletico Tucuman (COMPLETO) pic.twitter.com/UqKPauFt6Q — Olivia Rodrigo Fans Bolivia 🇧🇴 (@colid1o) March 10, 2025

Publicidad

El atacante colombiano también fue chiflado en el previo de este compromiso, y tras esta mala noche, el enojo de los aficionados aumentó, luego de las opciones claras que erró el jugador. Sin embargo, el delantero horas después del partido, posteó una historia en su cuenta de Instagram, con una emotiva frase haciendo alusión al famoso jugador de baloncesto Michael Jordan.

"He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito", escribió Borja.

Publicidad

🇨🇴📲| Tras un partido donde tuvo muchas ocasiones de gol fallidas, Borja posteó una llamativa historia en Instagram con una frase de Michael Jordan: "... he fracasado una y otra y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito." pic.twitter.com/ULpRQeg8Uz — River de mi vida (@RiverDeMiVida28) March 10, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Miguel Borja y River?

El siguiente juego para los 'millonarios' será también por Liga, cuando visiten a Deportivo Riestra el día sábado 15 de marzo a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) por la fecha 10 del campeonato del sur del país.

¿Cómo va RIver en la tabla de posiciones?

River Plate hace parte del Grupo B, y luego de obtener este último triunfo, se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 18 puntos, a dos unidades del líder que es Independiente de Avellaneda.