¿A qué hora juega HOY el Rayo Vallecano, de James Rodríguez, contra Real Betis?

Este domingo 22 de diciembre, Rayo Vallecano se enfrentará ‘mano a mano’ con Real Betis, por el duelo correspondiente a la jornada número 18 de la Liga de España.

Cabe destacar que todavía es una incógnita si el entrenador del cuadro madrileño tendrá en cuenta o no a James Rodríguez , luego de que lo haya dejado fuera de las últimas convocatorias.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY Real Betis vs. Rayo Vallecano, por Liga

Los dirigidos por Íñigo Pérez se verán las caras contra los ‘verdiblancos’, este domingo, por la fecha 18 del fútbol español.

James Rodríguez durante partido del Rayo Vallecano en la Liga de España. Getty Images

Este encuentro está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana) yt tendrá transmisión de DirecTv Sports.

“James no está apartado”

En la rueda de prensa, previo al encuentro, Íñigo Pérez se refirió al posible pleito en la interna del grupo con el futbolista colombiano, quien ha estado en el ‘ojo del huracán’ desde su llegada a Madrid. El entrenador fue tajante en su respuesta.

“No puedo hablar, pero el grupo no ha apartado a nadie. El club no ha apartado a nadie. Me fastidia que se diga que este vestuario, que es elogiable, hace eso. Igual se dice a sabiendas de que es mentira para que venga aquí y cuente más. No lo van a conseguir”, dijo Íñigo.

James Rodríguez en partido con el Rayo Vallecano de España. Getty Images

Sumado a eso, el estratega de Rayo Vallecano analizó lo que será el duelo de este domingo, donde espera sacar un resultado importante: "Prefiero adelantarme y buscar una solución. En muchos partidos nos entra miedo escénico a ganar. El otro día nos sucedió. Estuvimos bien once contra once y a nosotros nos entró esa pequeña duda, de si defender o atacar. Le seguiré dando vueltas, pero espero empezar muchos partidos ganando. No veo a ninguno de los dos equipos esperando. Nosotros tenemos que generar volumen para encontrar el acierto. Solemos llegar más veces y nos cuesta más. Si tengo más fluidez puedo encontrar el gol”.