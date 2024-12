Íñigo Pérez y lo que le “fastidia” del tema de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Rayo Vallecano vuelve a jugar este domingo en la Liga de España, contra el Real Betis, por lo que como de costumbre un día antes el técnico Íñigo Pérez atiende a la prensa para hablar de lo que será el compromiso. Pero el tema de James Rodríguez es algo constante en las atenciones a los medios de comunicación, y este sábado no fue la excepción.

El entrenador del equipo de Vallecas siguió por su línea de no contar exactamente qué está pasando con el mediocampista colombiano y tampoco con otro de los experimentados y figuras del plantel, Raúl de Tomás, pero sí se mostró furioso con la especulación que se ha generado alrededor de esto.

Íñigo Pérez volvió a decir que no puede decir qué está pasando con James Rodríguez pero expresó su fastidio por un tema en particular ante tantas preguntas sobre la ausencia del ‘10’ del Rayo Vallecano.

“Lo de Raúl y James es un tema sobre el que no puedo hablar. El grupo y el club no ha apartado a nadie. Me fastidia sobre manera que se diga eso. Me molesta mucho que se haya dicho eso”, expresó en rueda de prensa Íñigo Pérez, mostrándose molesto ante la pregunta y las especulaciones de las no convocatorias de estos dos jugadores reconocidos y que han parte del plantel del cuadro de Vallecas.

Publicidad

Con eso, se podría confirmar una nueva ausencia del colombiano en el próximo partido del Rayo Vallecano, este domingo, contra el Real Betis, luego de sumar dos encuentros de ausencia, contra el Real Madrid y recientemente frente al Villarreal.

🎙️Íñigo Pérez en la RP previa:



💬 "Lo de Raúl y James es un tema sobre el que no puedo hablar. El grupo y el club no ha apartado a nadie. Me fastidia sobre manera que se diga eso. Me molesta mucho que se haya dicho eso"#BetisRayo — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) December 21, 2024

Desde Rayo Vallecano darán explicaciones de James Rodríguez, pero más adelante

Publicidad

Hace algunos días, David Cobeño, director deportivo del club español, decidió hablar de lo que pasa con el fichaje estrella del equipo, que no viene siendo tenido en cuenta, y aunque no contó qué sucede, sí dijo que en su momento darán las razones de su ausencia.

“No es el momento de distraernos. Lo importante son los que están aquí hoy que nos jugamos mucho y son tres puntos muy importantes. El club dará las explicaciones en el momento que tenga que darlas. Con Raúl es lo mismo que con James. El club está siguiendo una línea de comunicación que es la que ha transmitido el presidente. En cuanto acabe los partidos veremos cómo están todas las situaciones y tomaremos medidas”, aseguró el directivo.

James Rodríguez, el misterio gira a su alrededor. Foto: FCF.

Por su lado, ni el propio James Rodríguez ha querido hablar del tema, a pesar de algunas preguntas de la prensa en las calles españolas, hace algunos días, mientras firmaba autógrafos y se tomaba fotos con algunos hinchas.

El '10' señaló que no la está "pasando mal" y que no podía responder o dar más detalles al respecto, por el momento, algo que agrandó los interrogantes sobre su presente en Europa.