A Richard Ríos no lo 'trasnocha' su suplencia con Palmeiras en Copa Libertadores

Luego de la agónica victoria del Palmeiras como visitante 3-2 frente a Sporting Cristal , en su debut en la Copa Libertadores , Richard Ríos se llevó todos los elogios en este encuentro, pese a no ser inicialista en el cuadro brasileño.

El volante de la Selección Colombia , continúa reencontrándose con su juego característico, y en la victoria de su equipo, fue uno de los más destacados por los números que dejó en cancha, donde además, se mostró contento y despreocupado tras la atípica decisión de su DT al dejarlo en el banquillo.

“Creo que ya lo dije, aquí no hay titular, sería malo decir que perdí mi lugar y no es así. Hemos estado trabajando duro. Tuvimos una derrota en la final y un debut que no salió como queríamos, siempre estamos unidos pase lo que pase. Estamos con Abel hasta el final, como él está con nosotros”, dijo Ríos.

El jugador 'cafetero' tuvo una valoración de una calificación de 7.4, a pesar de ni siquiera jugar todo el segundo tiempo, tan solo disputó 25 minutos, y desde su ingreso, no solo marcó el gol de la victoria, sino además, demostró su talento diferencial en el terreno de juego.

Richard Ríos en Palmeiras AFP

Publicidad

Ríos ganó tres duelos en el suelo, más una efectividad de pases del 75% gracias a los tiros efectivos a puerta, el último que invocó el en gol agónico de su equipo.

Pese a las criticas que ha tenido el futbolista colombiano por su reciente actuación en el combinado 'tricolor' y en el cuadro brasileño' tras la fecha FIFA, el jugador colombiano no ha tenido problema alguno tras la decisiones de técnico, y por lo contrario, ha respondido de buena manera en la cancha.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Palmeiras en la Copa Libertadores?

El conjunto dirigido por Abel Ferreira que ya actuó en la primera fecha en condición de visitante, ahora se recibirá frente a su gente a Cerro Porteño por la segunda fecha del Grupo G, el día miércoles 9 de abril a las 7:30 p.m. en el Allianz Parque.

Cabe resaltar que, Palmeiras inicio a la par también el Brasileirao, torneo en el que no inició con el pie derecho, tras igualar a ceros frente a Botafogo, el reciente campeón, y deberá competir a la para con el rentado internacional, para volver a ser protagonista en el continente