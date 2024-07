¿Ahora sí?: Sao Paulo sacó pecho de James Rodríguez, tras su gran Copa América

James Rodríguez no venía teniendo el mejor de los presentes a nivel clubes. Desde la llegada de Luis Zubeldía al banquillo del Sao Paulo, club que confió en él a mitades del año 2023, el zurdo dejó de tener participación con el equipo, incluso siendo relegado a ni siquiera ser convocado para varios partidos fundamentales del club.

Sin embargo, cuando el cucuteño tiene continuidad y se le da espacio para que haga su juego, la cosa cambia y muestra de ello fue la grandiosa Copa América que hizo el '10' de la Selección Colombia. Siendo nombrado como el mejor jugador de la fecha 1,2,3 de la fase de grupos, de los cuartos de final y de las semifinales del torneo de selecciones más grande del continente, finalmente, la Conmebol le otorgó el galardón a mejor jugador de toda la competición.

Y es que varios felicitaron al capitán del combinado nacional por semejante hito y uno de los que sorprendió, porque en escasas ocasiones lo nombró durante la Copa América, fue Sao Paulo, equipo que terminó sacando pecho de lo hecho por su futbolista en el torneo jugado en Estados Unidos.

Melhor jogador da @CopaAmerica 👏



Parabéns, @jamesdrodriguez, pelo prêmio e por conduzir a Colômbia em uma grande campanha na competição. 🇨🇴



📸 CONMEBOL Copa América™️ pic.twitter.com/qOtgXJqGss — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 15, 2024

“Mejor jugador en Copa América. Felicitaciones, James Rodríguez, por el premio y por liderar a Colombia en una gran campaña en la competencia”, fue lo que mencionó el conjunto 'tricolor', lo cual causó sorpresa hasta en sus propios hinchas.

Y es que cabe mencionar que Sao Paulo, a lo largo de la Copa América, solo se acordó de la existencia de James en dos ocasiones: la primera, hace unos días cuando cumplió años, y la segunda, la anteriormente mencionada, tendencia contraria a clubes como Palmeiras, Crystal Palace o Liverpool, que cada vez que alguno de sus jugadores marcaba la diferencia, se enorgullecían y alardeaban de ello en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Por el momento, el futuro a nivel clubes del capitán de Colombia está entre grandes interrogantes y más aún, tras las declaraciones de Luis Zubeldía asegurando que no conoce al '55' del equipo que dirige. "No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona", declaró hace algunos días.

Ahora, el cucuteño tendrá unos pocos días de descanso y luego tendrá que atender lo que su carrera deportiva respecta. En la prensa internacional, se viene diciendo que varios clubes europeos se estarían peleando por sus servicios, entre ellos el Atlético de Madrid, el Villarreal y la Real Sociedad, hasta el momento.