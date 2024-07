Confirmado: Luis Zubeldía, DT de Sao Paulo, no quiere saber nada de James Rodríguez

James Rodríguez es la gran figura de la Selección Colombia en la Copa América 2024, el '10' lidera la clasificación de las asistencias y además de ello también infló las redes contrarias. A raíz de su buen presente en el combinado 'tricolor', desde Brasil no le pierden la vista al cucuteño, en especial todo el círculo del Sao Paulo.

Este jueves 11 de julio, el elenco 'tricolor paulista' tuvo un partido frente a Atlético Mineiro por el Brasileirao que terminó 1-1, y luego del mismo, a Luis Zubeldía, director técnico del club, le consultaron por Rodríguez Rubio, teniendo el cuenta que el resultado no fue el esperado. No obstante, el timonel argentino, una vez más, sorprendió por sus palabras. ¿No quiere saber nada de James?

¿Qué fue lo que dijo Luis Zubeldía, DT de Sao Paulo, de James Rodríguez?

En primera instancia, el exDT de Independiente Medellín, sostuvo lo siguiente: "Vamos a hablar de los que están, imagínense que estoy con el árbitro, mamita querida. Siguiente pregunta". Esto lo dijo en medio de una risa que dejó a más de uno impactado.

Publicidad

Pero luego continuó en su discurso acerca del capitán de la Selección Colombia, ya que al parecer, a Zubeldía no le habría gustado el tono con el que el periodista hizo la pregunta.

"Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque primero es jugador de Sao Paulo, segundo, no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona, y Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que gane el mejor", complementó el estratega del Sao Paulo.

Publicidad

Aquí las declaraciones de Luis Zubeldía sobre James Rodríguez: