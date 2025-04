Al 'Cucho' Hernández lo sentenciaron; fuerte advertencia para Betis, en Liga de España

El delantero del Villarreal Gerard Moreno explicó en rueda de prensa que el equipo cuenta con argumentos y potencial suficiente como para ganar la próxima jornada en la visita al 'Cucho' Hernández y el Real Betis , con quien se encuentra empatado en la clasificación, aunque con un partido menos.

"Es un rival que se está jugando lo mismo que nosotros. Un equipo que está en un muy buen momento, pero si estamos bien, tenemos armas como para poder ganar allí. Ellos tienen partido este jueves y nunca sabe si eso es bueno o malo. Creo que debemos mantener nuestro nivel fuera de casa, ya que hemos demostrado que a domicilio somos un equipo fiable", explicó.

El atacante catalán se mostró ambicioso en esta recta final del campeonato y abogó más por intentar alcanzar la cuarta plaza que por defender la quinta ante el Betis.

"Pienso que debemos mirar solo al de delante, obviamente miras al rival que tienes junto a ti y que es tu próximo rival, pero a mí me gusta ser ambicioso y mirar más al que tienes delante para intentar alcanzarlo. Nuestro objetivo es poder alcanzar esa cuarta plaza en estos partidos que quedan, sabemos que será difícil, pero no imposible. Tenemos una gran plantilla y estamos mentalizados en lograr el objetivo", apuntó.

'Cucho' Hernández, víctima de Antonio Rudiger y el Real Madrid. Getty Images.

Publicidad

"Ahora ya todos los partidos son muy difíciles, todo el mundo se juega cosas tanto por arriba como por abajo. Pero tengo la tranquilidad de ver que el equipo está haciendo bien las cosas, por lo que estoy confiado de que podemos alcanzar el objetivo de llegar a un puesto 'Champions'", continuó.

El máximo goleador en la historia del Villarreal defendió el buen juego mostrado por el equipo en las últimas jornadas y apostó a que "ahora debemos centrarnos en lo que queda, ya que debemos aprovechar que tenemos un partido más y más partidos en casa que nuestros rivales. Creo que eso puede ser clave para poder alcanzar el objetivo. Cuanto más fuertes seamos en casa más cerca estaremos de alcanzar el objetivo".

Publicidad

El futbolista, que ha sido baja las últimas semanas por lesión, indicó al respecto que se encuentra cada vez mejor y que está intentando alcanzar el ritmo y el nivel físico de sus compañeros.

"Cada vez me encuentro mejor y poder sumar minutos en entrenamientos y partidos me da confianza. Una confianza a nivel físico y mental que es necesaria y que me hace estar poco a poco mejor", concluyó.