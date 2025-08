Álvaro Angulo rompió el silenció y habló de su salida de Independiente; denunció deuda económica

Álvaro Angulo, quien hace algunas semanas dejó Independiente de Avellaneda para convertirse en nuevo jugador de Pumas de México, reveló el difícil momento que vivió en el sur del continente, y no precisamente por lo deportivo, más bien por los problemas contractuales con la dirigencia del 'rey de copas'.

'La pantera’, como apodaron al defensor colombiano, fue protagonista en el club argentino y tenía la intención de continuar para seguir 'rompiéndola'. Sin embargo, no todo fue color de rosa y el futbolista 'cafetero' confesó que hubo situaciones fuera del campo que lo obligaron a tomar la decisión de salir, y especialmente no en los mejores términos.

Así lo contó en entrevista con 'ESPN Colombia', donde Angulo declaró que "si ellos (Independiente) hubiesen querido quedarse conmigo, desde el principio hubiesen sido claros. Cuando yo llego lo hago en condición de jugador libre desde Atlético Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí el 85% de mi pase, no el 50% como se decía en la prensa argentina".

"Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar, pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club. Me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas que tenían, pero mencioné que habíamos pactado otra cosa, que yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera", agregó el tumaqueño de 28 años, revelando el porqué terminó emigrando hacia el fútbol mexicano.

Álvaro Angulo en Independiente de Avlella X @Indpendiente

"Le dije que son pocos serios y que lo mejor que podía hacer era irme de Independiente. No sé si lo tomaron mal, ojalá pueda equivocarme en esto, pero creo que querían esto, que yo me desprendiera del equipo, pero siendo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo", remató el defensor colombiano.

Ahora, el defensor hace parte de Pumas de México del técnico Efraín Juárez, el mismo con el que salió campeón de liga con Atlético Nacional en 2024, y también comparte con el experimentado arquero 'tico' Keylor Navas, que también llegó hace poco procedente del fútbol argentino como lo es Newell's Old Boys