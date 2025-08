Inminente ‘mata-mata’ entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos en Champions; suerte no ayudó

La fortuna no fue del todo benéfica para los intereses del fútbol colombiano en la presente edición de la Champions League, pues se avecina una posible eliminación directa entre 2 figuras 'cafeteras' antes de la fase principal.

Los relacionados en esta historia son el delantero Jhon Jáder Durán, llegado al Fenerbahce de Turquía procedente del Al Nassr de Arabia Saudita, y el volante Richard Ríos, flamante contratación del Benfica de Portugal, con el que ya ganó su primer título.

Ambos se alistan con sus respectivos planteles para afrontar la serie de ida y vuelta de la tercera ronda previa de Champions, instancia para la que tienen rivales definidos.

Fenerbahce se deberá medir con Feyenoord de Países Bajos, mientras que Benfica tendrá que hacer lo propio con el Niza de Francia. En ambos casos, los encuentros de ida serán el miércoles 6 de agosto y los de vuelta, el martes 12 de mismo mes.

Además, los equipos de los jugadores ‘cafeteros’ comenzarán de visitantes y cerrarán en condición de local. Posteriormente, los ganadores irán a otra fase, denominada ‘play-offs’, la última para acceder a la instancia de grupos.



Champions tendría duelo Jhon Jáder Durán vs. Richard Ríos

Si Fenerbahce y Benfica avanzan, se encontrarán entre sí en la siguiente ronda, según lo determinó el sorteo efectuado en la mañana del lunes 4 de agosto.

Es decir, solo uno colombiano podría llegara a la fase principal: Jhon Jáder Durán o Richard Ríos, con lo cual el balompié ‘cafetero’ perdería a un representante en el cuadro.

El posible encuentro se daría entre el 19 y 20 de agosto, para el cotejo de ida, y el 26 o 27 de mismo mes para la contienda de vuelta, en el que Benfica cerraría en condición de local.

Hasta el momento, Durán solo ha afrontado duelos de fogueo con su escuadra, mientras que Ríos ya empezó temporada con la obtención de la Supercopa de Portugal, título conseguido contra el Sportig del Lisboa, equipo del también colombiano Luis Javier Suárez.

Así quedó el sorteo para los 'play-offs' de Champions’

⦁ Feyenoord (NED) o Fenerbahce (TUR) vs. Niza (FRA) o Benfica (POR)

⦁ Rangers (ESC) Viktoria Plzen (R.CHE) vs. Salzburgo (AUT) o Brujas (BEL)

⦁ Ludogorets (BUL) o Ferencvárosi (HUN) vs. Shkëndija (MAC) o Qarabag (AZE)

⦁ Lech Poznań (POL) o Estrella Roja (SRB) vs. Dynamo Kiev (UCR) o Pafos (CHP)

⦁ Bodo/Glimt (NOR) vs. Sturm Graz (AUT)

⦁ Celtic (ESC) vs. Kairat Almaty (KAZ) vs. Slovan Bratislava (SLVN)⦁ Basilea (SUI) vs. Malmö (SUE) o Copenhage (DIN)