Así fue el gol de Jhon Rentería en Sarmiento vs. Barracas Central, en el fútbol argentino

En el partido entre Sarmiento de Junín y Barracas Central, disputado este lunes 19 de octubre por la Liga de Argentina, el joven atacante colombiano, Jhon Rentería, se reportó con gol.

El tanto del 'cafetero' llegó a los catorce minutos y puso en ventaja al elenco de Junín con una lucida acción individual.

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Finalmente, el compromiso quedó 1-1 con un penal anotado por Rodrigo Insua a los 78'.

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Vea acá el gol de Jhon Rentería en Sarmiento de Junín vs. Barracas Central: