Así fue el gol de Jhon Rentería en Sarmiento vs. Barracas Central, en el fútbol argentino

En el partido entre Sarmiento de Junín y Barracas Central, disputado este lunes 19 de octubre por la Liga de Argentina, el joven atacante colombiano, Jhon Rentería, se reportó con gol.
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El tanto del 'cafetero' llegó a los catorce minutos y puso en ventaja al elenco de Junín con una lucida acción individual.
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Finalmente, el compromiso quedó 1-1 con un penal anotado por Rodrigo Insua a los 78'.
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Vea acá el gol de Jhon Rentería en Sarmiento de Junín vs. Barracas Central:
GOOOLLLLLLLL from Jhon Rentería! The 20 year old winger scored his first career goal in the Argentine League for Sarmiento in their 1-1 home draw vs Barracas Central! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/HdhXLV3ypX— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 20, 2026