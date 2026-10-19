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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Jhon Rentería en Sarmiento vs. Barracas Central, en el fútbol argentino

Así fue el gol de Jhon Rentería en Sarmiento vs. Barracas Central, en el fútbol argentino

El joven jugador colombiano marcó en el empate 1-1 de Sarmiento de Junín sobre Barracas Central, este lunes. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Jhon Rentería!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Jhon Rentería, jugador de Sarmiento de Junín.
Jhon Rentería, jugador de Sarmiento de Junín.
Foto oficial de Sarmiento de Junín.

En el partido entre Sarmiento de Junín y Barracas Central, disputado este lunes 19 de octubre por la Liga de Argentina, el joven atacante colombiano, Jhon Rentería, se reportó con gol.

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El tanto del 'cafetero' llegó a los catorce minutos y puso en ventaja al elenco de Junín con una lucida acción individual.

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Finalmente, el compromiso quedó 1-1 con un penal anotado por Rodrigo Insua a los 78'.

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Vea acá el gol de Jhon Rentería en Sarmiento de Junín vs. Barracas Central:

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