Aston Villa salta a la cancha nuevamente este miércoles, pero esta vez no por Premier League, sino por la Carabao Cup, por los octavos de final de esta competición, donde se enfrentará al Crystal Palace, por lo que podría darse un enfrentamiento entre futbolistas colombianos, que son Jhon Durán y Daniel Muñoz.

Por eso, en Gol Caracol le contamos los detalles previo a este atractivo encuentro en el balompié de Inglaterra, para que se agende y vea a nuestras figuras en acción.

Aston Villa vs Crystal Palace EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Carabao Cup

Fecha: miércoles 30 de octubre de 2024

Hora: 2:45 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Villa Park (Birmingham)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

Aston Villa logró estar en octavos de final gracias a Jhon Durán, ya que en la tercera ronda previa vencieron 2-1 al Wycombe Wanderes y el tanto del triunfo fue del delantero colombiano, de penalti, luego de una polémica acción contra él en los minutos finales del compromiso.

Por eso, se espera que el atacante nacido en Medellín sea titular este miércoles contra el Crystal Palace, tal y como informan los medios ingleses que cubren al club de Birmingham, dirigido por el técnico español Unai Emery.

Ollie Watkins, el habitual inicialista en el Aston Villa, esperaría su oportunidad en el banquillo de suplentes y Jhon Durán tomaría su lugar desde el pitazo inicial frente al cuadro de las ‘águilas’, donde también se espera que tengan presencia colombiana, con el defensor Daniel Muñoz.

Jhon Durán durante partido con el Aston Villa. Getty Images

En cuanto al Crystal Palace, además del lateral derecho de nuestro país, allí milita el mediocampista Jefferson Lerma, quien desafortunadamente no podrá ser tenido en cuenta porque se lesionó el fin de semana contra el Tottenham.

Sobre Jhon Durán en las recientes horas no solo hubo elogios por la labor que viene realizando en el Aston Villa en la actual temporada a punta de goles, sino que por su más reciente actuación, en el 1-1 contra Bournemouth, se vio implicado en el gol del empate de los rivales, al perder, junto a Matty Cash, la marca de Evanilson, algo que no pasó desapercibido en la prensa, en exjugador y hasta en sus propios compañeros en pleno partido, que le recriminaron por no marcar de cerca al delantero brasileño de los 'cherries'.