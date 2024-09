Atentos con James Rodríguez que el técnico de Rayo Vallecano habló de su posible debut

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó este domingo entrar a valorar la participación del colombiano James Rodríguez frente a Osasuna, en lo que supondría su debut con el equipo madrileño, aunque admitió que haber jugado en los últimos días con su selección le hace estar en una situación diferente a la de hace dos semanas.

James Rodríguez podría debutar este lunes frente a Osasuna con el Rayo, al que llegó el 26 de agosto. El colombiano no entró en la convocatoria contra el Espanyol de hace dos semanas debido a que su técnico alegó inactividad por el parón veraniego del jugador, sin competir desde la Copa América.

La convocatoria de la selección colombiana y los dos partidos recientes de los últimos días frente a Perú y Argentina, en los que disputó 135 minutos y marcó un gol, le abren la puerta al debut con el Rayo.

"No voy a adelantar nada, por respeto a los jugadores, porque no saben la convocatoria antes del último entrenamiento, pero James no tiene ningún problema. Ha participado en dos partidos con su selección y ahora no es lo mismo que antes del parón", dijo su técnico, Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Rodríguez Rubio se unió a los entrenamientos del Rayo Vallecano luego de brillar con la Selección Colombia en la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá.

El ‘10’ de la ‘tricolor’ disputó todo el segundo tiempo en el 1-1 contra Perú, en Lima, participando en el gol de la igualdad. Luego, en Barranquilla comenzó como titular frente a Argentina, dio una asistencia, marcó el gol de la victoria 2-1 sobre Argentina y estuvo en cancha hasta el minuto 90+3.

Ahora, el objetivo de James Rodríguez será comenzar su nueva etapa a nivel de clubes, en su regreso a Europa y a la Liga de España, que conoce bien por su paso por el Real Madrid. El cucuteño destacó en la reciente Copa América 2024 y su deseo fue salir de Sao Paulo, de Brasil, para volver al Viejo Continente en sus últimos años en el fútbol profesional.

Rayo Vallecano vs Osasuna EN VIVO hora y dónde ver el partido de Liga de España

Fecha: lunes 16 de septiembre

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Vallecas

Transmisión: DirecTV Sports (Televisión) y Directv GO (digital)