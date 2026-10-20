Bayern Múnich vs. Arsenal; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Luis Díaz, en Champions

El gigantesco duelo de este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Arsenal en Múnich solo recuerda un triunfo único del conjunto inglés en ese escenario, con Mikel Arteta en el medio campo, Santi Cazorla como pasador y Olivier Giroud y Laurent Koscielny como goleadores en un 0-2 hace 13 años, 7 meses y una semana.

¿A qué hora y en dónde ver el duelo entre Bayern Múnich vs. Arsenal, por la Champions League?

Publicidad

Este miércoles 21 de octubre, alemanes se enfrentan a ingleses por la tercera jornada de la Liga de Campeones, con la presencia estelar del colombiamno Luis Díaz.

Publicidad

Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana), tendrá transmisión de ESPN y Disney + Premium.



Arsenal celebra en la final Champions League - Foto: AFP

No hay más victorias del conjunto ‘gunner’ contra el poderoso conjunto bávaro en terreno alemán a lo largo de sus siete enfrentamientos, con cinco derrotas del equipo londinense, incluida las tres últimas entre 2015 y 2024, dos de ellas por 5-1, y un empate, en 2014 con el 1-1 de Lukas Podolski, tras el 1-0 de Bastian Schwensteiger, con tres minutos de diferencia entre ambos tantos.

Publicidad

Arsene Wenger era el técnico entonces, tanto en el empate como en la solitaria victoria del Arsenal en el Allianz Arena del 13 de marzo de 2013, aunque, realmente, aquel triunfo tan solo conllevó frustración al término del encuentro: era el choque de vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones 2012-13 que empezó 1-3 en la ida en Londres, con lo que el 0-2 no fue suficiente para cambiar el desenlace. Los goles fuera aún valían ‘doble’ en caso de igualdad global.

“Creo que casi jugamos el partido perfecto. Marcamos en el tercer minuto y jugamos todo lo bien que pudimos ante uno de los mejores equipos de Europa. Marcamos el segundo, pero ya era un poco tarde y el Bayern hizo un buen trabajo para dejar pasar los últimos minutos. Estábamos muy frustrados porque lo dimos todo y mantuvimos la cabeza alta”, contó a UEFA, entonces, Giroud, con 26 años, ahora 40 y aún vigente en la Liga de Campeones en el Lille.

Publicidad

El atacante francés abrió el marcador, al culminar una acción rápida entre Tomas Rosicky y Theo Walcott. “Hablamos antes del partido que marcar en los primeros 15 minutos nos daría la confianza que necesitábamos. Fue un partido muy psicológico y físicamente muy exigente”, recordaba entonces Mikel Arteta, en aquella época medio centro y ahora el entrenador que ha devuelto al Arsenal entre las grandes potencias de Europa.

Era tan solo el minuto 3 cuando Giroud marcó el 0-1. Necesitaba dos goles más el conjunto londinense, que anotó el 0-2 en el 86, en un saque de esquina del campeón del mundo español Santi Cazorla, retirado desde la pasada temporada.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich AFP

Publicidad

Entre uno y otro momento, el dominio correspondió al Bayern. “Básicamente, el Arsenal marcó en la dos ocasiones que tuvo. No esperábamos que fuese un partido fácil, pero tampoco que fuera tan complicado como fue”, asumía aquel día Toni Kroos, aún en el Bayern antes de desarrollar el resto de su carrera en el Real Madrid.

“Queríamos afrontar el partido con una concentración absoluta, así que encajar un gol tan pronto fue inaceptable. Queríamos mantener la portería imbatida. Después tardamos un poco en meternos en el partido, pero controlamos el encuentro en la primera mitad aunque no creamos grandes ocasiones. En la segunda parte les presionamos, pero no pudimos marcar gol. Ellos marcaron en una acción a balón parado, y eso hizo que al final la eliminatoria estuviera más igualada”, añadió entonces el centrocampista alemán.

Publicidad

El 1-3 de la ida en Londres dictó sentencia a favor del Bayern Múnich. El conjunto alemán se adelantó primero por 0-2, con los goles de Toni Kroos y Thomas Müller. Lukas Podolski anotó el 1-2 en el 55, pero Mario Mandzukic logró el 1-3 en el 77