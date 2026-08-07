🔴 Bayern Múnich vs. Aston Villa, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido con Luis Díaz

Con gol de Kim Min-jae, los alemanes están ganando de manera parcial.
- 07:51 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA🔴 ¡Final del primer tiempo!
- 07:49 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 45'
Se jugará un minuto más, en Hong Kong.
- 07:49 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 40'
Los dirigidos por Unai Emery no encuentran la manera de imponer condiciones o, por lo menos, equilibrar las cargas en el desarrollo del partido.
- 07:41 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 35'
¡GOOOOOOL DEL BAYERN! Pelota quieta, centro desde el costado izquierdo y Kim Min-jae ganó de cabeza para abrir el marcador.
- 07:31 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 30'
Maycon Cardozo es el primer amonestado del encuentro, tras tomar de la camiseta a un rival cuando comandaba un ataque a pura velocidad.
- 07:30 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 25'
Excelente remate de Pavlovic, pero mejor la atajada del arquero de Aston Villa para evitar el primer tanto del juego.
- 07:25 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 20'
Pocas emociones en las áreas, quedando en evidencia que es un partido de pretemporada, recién tomando ritmo de competencia.
- 07:20 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 15'
Por primera vez en lo que va del juego, los 'villanos' se acercaron al área rival y se animaron con un remate de media distancia, el cual no representó peligro, ya que se estrelló en un defensa rival.
- 07:16 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 10'
El dominio es del equipo teutón, que tiene la pelota, toca de un lado a otro, buscando espacios, mientras que los ingleses aguantan en campo propio, esperando la oportunidad para un contragolpe.
- 07:07 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 Minuto 5'
Primer aviso del conjunto alemán y fue por intermedio de Arijon Ibrahimović, quien capturó un rebote en el borde del área y, por poco, marca.
- 07:04 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA🔴 ¡Empezó el compromiso!
Sonó el silbato, rodó la pelota y la posesión, de entrada, es del conjunto alemán.
- 06:52 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🔴 Los equipos ya están listos
Saltaron a la cancha y falta poco para que ruede la pelota en Hong Kong.
- 06:37 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🔴 Alineación titular confirmada de Aston Villa
Your Aston Villa team to face Bayern Munich in Hong Kong 👊 pic.twitter.com/VxyopTRMFp— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 7, 2026
- 06:35 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🔴 Alineación titular confirmada de Bayern Múnich
👉 Unsere Startelf gegen Aston Villa steht! 🔴— FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2026
🎥 Ab 13:55 Uhr könnt ihr hier live dabei sein: https://t.co/VAlEYuXqbI#AudiFCBTour pic.twitter.com/3godzlGVVG
- 06:34 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 2 de octubre de 2024, en la Champions League, los 'villanos' ganaron 1-0 con anotación de Jhon Jader Durán.
- 06:31 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En la página del Bayern TV Plus (https://fcbayern.com/fcbayerntv/en/fc-bayern-tv-plus-abo) se puede ver el encuentro.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de Claro Sports transmite este juego desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:24 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA✍️ Últimos partidos de los ingleses
- BG Pathum United 1-3 Aston Villa
- Indonesia XI 1-3 Aston Villa
- Aston Villa 2-4 Real Sociedad
- Porto 2-1 Aston Villa
- Walsall 0-5 Aston Villa
- 06:18 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA✍️ Últimos partidos de los alemanes
- Jeju United 1-2 Bayern Múnich
- Rottach Egern 0-15 Bayern Múnich
- Wehen Wiesbaden 2-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 3-0 Stuttgart
- Bayern Múnich 5-1 Colonia
- 06:16 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🏆 ¿Cuándo son los primeros partidos oficiales para el Villa?
El miércoles 12 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), los 'villanos' enfrentarán a PSG, por la Supercopa de Europa.
- 06:15 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🏆 ¿Cuándo son los primeros partidos oficiales para el Bayern?
El 22 de agosto, a la 1:30 p.m. (hora de Colombia), enfrenta a Borussia Dortmund, por la Supercopa de Alemania.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🧐 ¿Cómo vienen los 'villanos'?
El equipo inglés, comandado por Unai Emery, derrotó 3-1a PB Pathum United, el pasado martes 4 de agosto.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA👀 ¿Cómo llegan los alemanes?
El equipo de Vincent Kompany viene de ganarle 2-1 a Jeju United.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Kai Tak, en Hong Kong, se abren para este duelo.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación, el balón rodará a las 7:00 a.m. (hora de Colombia).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido preparatorio.
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