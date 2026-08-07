Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. Aston Villa, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido con Luis Díaz
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. Aston Villa, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido con Luis Díaz

Continúa la pretemporada para los diferentes clubes de Europa y, en esta ocasión, los 'villanos' y Bayern Múnich se ven las caras en territorio asiático.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
Twitter del Bayern Múnich
REFRESCAR
  • 07:51 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA
    🔴 ¡Final del primer tiempo!

    Con gol de Kim Min-jae, los alemanes están ganando de manera parcial.

    • Publicidad

  • 07:49 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 45'

    Se jugará un minuto más, en Hong Kong.

  • 07:49 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 40'

    Los dirigidos por Unai Emery no encuentran la manera de imponer condiciones o, por lo menos, equilibrar las cargas en el desarrollo del partido.

  • 07:41 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 35'

    ¡GOOOOOOL DEL BAYERN! Pelota quieta, centro desde el costado izquierdo y Kim Min-jae ganó de cabeza para abrir el marcador.

  • 07:31 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 30'

    Maycon Cardozo es el primer amonestado del encuentro, tras tomar de la camiseta a un rival cuando comandaba un ataque a pura velocidad.

  • 07:30 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 25'

    Excelente remate de Pavlovic, pero mejor la atajada del arquero de Aston Villa para evitar el primer tanto del juego.

  • 07:25 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 20'

    Pocas emociones en las áreas, quedando en evidencia que es un partido de pretemporada, recién tomando ritmo de competencia.

  • 07:20 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 15'

    Por primera vez en lo que va del juego, los 'villanos' se acercaron al área rival y se animaron con un remate de media distancia, el cual no representó peligro, ya que se estrelló en un defensa rival.

  • 07:16 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 10'

    El dominio es del equipo teutón, que tiene la pelota, toca de un lado a otro, buscando espacios, mientras que los ingleses aguantan en campo propio, esperando la oportunidad para un contragolpe.

  • 07:07 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 Minuto 5'

    Primer aviso del conjunto alemán y fue por intermedio de Arijon Ibrahimović, quien capturó un rebote en el borde del área y, por poco, marca.

  • 07:04 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 ASTON VILLA
    🔴 ¡Empezó el compromiso!

    Sonó el silbato, rodó la pelota y la posesión, de entrada, es del conjunto alemán.

  • 06:52 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🔴 Los equipos ya están listos

    Saltaron a la cancha y falta poco para que ruede la pelota en Hong Kong.

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🔴 Alineación titular confirmada de Aston Villa

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🔴 Alineación titular confirmada de Bayern Múnich

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 2 de octubre de 2024, en la Champions League, los 'villanos' ganaron 1-0 con anotación de Jhon Jader Durán.

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En la página del Bayern TV Plus (https://fcbayern.com/fcbayerntv/en/fc-bayern-tv-plus-abo) se puede ver el encuentro.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de Claro Sports transmite este juego desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    ✍️ Últimos partidos de los ingleses
    • BG Pathum United 1-3 Aston Villa
    • Indonesia XI 1-3 Aston Villa
    • Aston Villa 2-4 Real Sociedad
    • Porto 2-1 Aston Villa
    • Walsall 0-5 Aston Villa
  • 06:18 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    ✍️ Últimos partidos de los alemanes
    • Jeju United 1-2 Bayern Múnich
    • Rottach Egern 0-15 Bayern Múnich
    • Wehen Wiesbaden 2-1 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 3-0 Stuttgart
    • Bayern Múnich 5-1 Colonia
  • 06:16 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🏆 ¿Cuándo son los primeros partidos oficiales para el Villa?

    El miércoles 12 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), los 'villanos' enfrentarán a PSG, por la Supercopa de Europa.

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🏆 ¿Cuándo son los primeros partidos oficiales para el Bayern?

    El 22 de agosto, a la 1:30 p.m. (hora de Colombia), enfrenta a Borussia Dortmund, por la Supercopa de Alemania.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🧐 ¿Cómo vienen los 'villanos'?

    El equipo inglés, comandado por Unai Emery, derrotó 3-1a PB Pathum United, el pasado martes 4 de agosto.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    👀 ¿Cómo llegan los alemanes?

    El equipo de Vincent Kompany viene de ganarle 2-1 a Jeju United.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Kai Tak, en Hong Kong, se abren para este duelo.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación, el balón rodará a las 7:00 a.m. (hora de Colombia).

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. ASTON VILLA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido preparatorio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad