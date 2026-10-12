Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

El Boca Juniors argentino recibirá este martes en La Bombonera al Vasco da Gama brasileño en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, un cruce que definirá buena parte de las esperanzas de ambos clubes en el segundo semestre de 2026.

El equipo azul y oro llega al final de la temporada con un calendario apretado por seguir a la expectativa en todos los frentes: por el Torneo Clausura de la Liga Argentina se encuentra en zona de clasificación a los octavos de final, por la Copa Argentina enfrentará a Banfield en las semifinales y la Sudamericana ilusiona a sus fanáticos con el primer título internacional en casi 20 años.

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El Vasco atraviesa un momento difícil en el Torneo Brasileño, juega las semifinales de la Copa de Brasil ante Palmeiras y apunta a obtener el primer trofeo a nivel continental desde la Copa Mercosur de 2000, por lo que da máxima prioridad a la serie contra el Xeneize.

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Boca Juniors vs Vasco da Gama, dónde ver EN VIVO por TV:

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)

Transmisión: DirecTV Sports y DirecTV GO

En este compromiso en La Bombonera, están convocados los habilidosos extremos de Vasco da Gama, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinesteroza, muentras que en Boca Juniors están citados Álvaro Montero y Sebastián, Villa, por lo que presencia de futbolistas colombianos habrá en esta vibrante semifinal de Copa Sudamericana.

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Esta semifinal, también estará condimentada por tres nombres que cruzan a ambos conjuntos.

El argentino Facundo Colidio no podrá jugar contra el club en el que se formó como canterano y al que le marcó un gol como delantero del archirrival River Plate, ya que este último lo mantuvo en su lista de buena fe incluso luego de haber sido traspasado a Vasco.

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El colombiano Marino Hinestroza fue protagonista de la novela del verano en el mercado de pases de Boca, al que finalmente no llegó y pasó al Vasco tras semanas de negociaciones entre la dirigencia xeneize y la del Atlético Nacional.

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama Fotografía de: AFP

Y uno de los talentos de la plantilla actual del equipo brasileño es Alan Lescano, que estuvo en la mira de Boca durante su gran desempeño en el Argentinos Juniors.

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Santiago Sosa y Claudio Spinelli son otros argentinos que buscarán llevar a la escuadra que conduce el entrenador Pedro Emanuel a la final del torneo.

Además, el blanquinegro de Río de Janeiro está fuera de competición en el Brasileirao, cerca de los puestos del descenso y el último sábado apenas empató con Remo, por lo que ocupa el decimocuarto puesto.

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La llegada de Rodolfo Arruabarrena al banquillo permitió a Boca, después de mucho tiempo, salir al campo con una alineación relativamente estable y una idea de juego definida a pesar de que las lesiones en puntos sensibles del campo amenazan lo que queda de 2026.

El capitán Leandro Paredes sufrió un desgarro durante el empate del viernes en la visita a Instituto de Córdoba y no podrá jugar en la Bombonera este martes.

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La estrella juvenil en ascenso Tomás Aranda se perderá casi todo lo que resta del año tras una fractura, pero el equipo no se resintió ya que Alan Velasco encontró el modo de reemplazarlo, aunque luego un desgarro lo haya dejado fuera de esta serie de semis.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina Getty Images

Pero el Boca de Arruabarrena (quien curiosamente recibe el apodo de 'Vasco') encuentra reemplazantes que no hacen caer el nivel: la falta de un centrodelantero definido parece saldada en goles con el colombiano Sebastián Villa, la joya de la cantera Leonel Flores y el ya experimentado uruguayo Miguel Merentiel.

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En la defensa, la aparición del juvenil Facundo 'Jagger' Herrera dio a Boca un reemplazo a Ayrton Acosta y el mediocampo tiene buenos intérpretes en Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. La duda más importante ahora es quién será el reemplazante de Paredes para el choque ante el conjunto brasileño, que podría estar en los dos chilenos de la plantilla, Carlos Palacios o Williams Alarcón.