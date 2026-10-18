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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán está 'on fire': vea acá su nuevo gol con Celtic en el fútbol de Europa

Camilo Durán está 'on fire': vea acá su nuevo gol con Celtic en el fútbol de Europa

El delantero samario no para de inflar las redes rivales, y este domingo, fue figura con Celtic frente al Hearts en una nueva jornada de la Liga de Escocia. ¡Así fue el gol de Camilo Durán!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Camilo Durán vive un gran presente goleador con el Celtic de Escocia.
Camilo Durán vive un gran presente goleador con el Celtic de Escocia.
Foto oficial del Celtic

Camilo Durán vive un gran presente goleador y extraordinario con el Celtic de Escocia. En esta oportunidad, el delantero samario se reportó con gol y asistencias en el duelo que su equipo recibió al Hearts en partido por la novena jornada.

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Así las cosas, Durán logró inflar las redes rivales al minuto 60 para establacer el 6-1 parcial. El colombiano recibió un buen pase entre líneas y definió de primera.

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