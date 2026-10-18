Camilo Durán está 'on fire': vea acá su nuevo gol con Celtic en el fútbol de Europa

Camilo Durán vive un gran presente goleador y extraordinario con el Celtic de Escocia. En esta oportunidad, el delantero samario se reportó con gol y asistencias en el duelo que su equipo recibió al Hearts en partido por la novena jornada.
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Así las cosas, Durán logró inflar las redes rivales al minuto 60 para establacer el 6-1 parcial. El colombiano recibió un buen pase entre líneas y definió de primera.
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Vea acá el gol de Camilo Durán HOY en Celtic vs. Heart por la Liga de Escocia:
GOOOOLLLLLLL from Camilo Durán! He has made it 6-1 for Celtic against Hearts in the Scottish Premiership with this goal! He now has 1 goal and 2 assists in this game! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/8XI2bqVif4— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 18, 2026
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