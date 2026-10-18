Camilo Durán está 'on fire': vea acá su nuevo gol con Celtic en el fútbol de Europa

Camilo Durán vive un gran presente goleador y extraordinario con el Celtic de Escocia. En esta oportunidad, el delantero samario se reportó con gol y asistencias en el duelo que su equipo recibió al Hearts en partido por la novena jornada.

Así las cosas, Durán logró inflar las redes rivales al minuto 60 para establacer el 6-1 parcial. El colombiano recibió un buen pase entre líneas y definió de primera.

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Vea acá el gol de Camilo Durán HOY en Celtic vs. Heart por la Liga de Escocia:

GOOOOLLLLLLL from Camilo Durán! He has made it 6-1 for Celtic against Hearts in the Scottish Premiership with this goal! He now has 1 goal and 2 assists in this game! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/8XI2bqVif4 — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 18, 2026