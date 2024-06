¿Central Córdoba en "crisis"?: en Argentina 'le dan palo' a Lucas González y a su estilo de juego

Desde hace algunos meses, se dio a conocer que Central Córdoba sería el nuevo equipo de Lucas González, luego de tener una aventura por América de Cali.

Si bien tuvo un inicio de temporada algo complicado, ya que se enfrentó a River Plate y a Boca Juniors en lo que fue la primera y segunda fecha de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina, respectivamente, fue elogiado de gran manera por expertos y la prensa de dicho país, reconociendo su estilo de juego y el despliegue táctico que mostraron sus muchachos en el terreno de juego.

Ahora, tras cuatro jornadas, al parecer, la paciencia ha empezado a acabarse y en 'TyC Sports' ya le hacen un 'recorderis' al DT colombiano de que llegó precisamente para poner al 'ferroviario' en lo más alto de la tabla o, por lo menos, a luchar por estar en los puestos de media tabla para arriba.

Y es que la "forma de juego que venía a sorprender al fútbol argentino", tal como califican el planteamiento táctico del estratega bogotano en el medio argentino, aún no consigue su primera victoria.

Incluso, son varias las ocasiones en las que se menciona la palabra "crisis" y, si bien González no tuvo que ver con la reciente Copa de la Liga, en donde no hubo el rendimiento esperado, la idea era que el 'cafetero' pudiera revertir esto para la Liga, cosa que por el momento no ha sucedido.

Por el momento, lo que no ha hecho tan desastrosa la campaña de González al mando de Central Córdoba ha sido la temporada que arrastra Tigre y Deportivo Riestra, equipos que tampoco han podido despegar en el torneo actual de Argentina, sin dejar de lado a San Lorenzo, quienes también se encuentran complicados en la parte baja de la tabla.

Acción de juego entre Central Córdoba y Boca Juniors, por el fútbol de Argentina. Joaquín Camiletti/Getty Images

Con el descenso respirandole en la nuca, se espera que para los próximos encuentros Central Córdoba sepa encontrar el camino rumbo a su primer victoria, cosa que esperan con ansias los hinchas del equipo santiagueño, quienes empiezan a perder la paciencia.

¿Cuáles es el próximo partido de Central Córdoba?

Lucas González en entrenamiento con Central Córdoba, de Argentina. Foto: Twitter de @cacc_sde.

El último partido de este semestre para Central Córdoba, el equipo de Lucas González, será contra Argentinos Jrs. El próximo miércoles 12 de junio, juego que se dará en el estadio Diego Armando Maradona, por lo que el el 'ferroviario' tendrá que luchar en campo adverso contra la afición rival y en una cancha que no es la suya para finalizar el semestre, el cuál, ha estado lleno de dudas.

Actualmente, son últimos y no tienen ni un solo punto en sus cuentas.