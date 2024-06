Adolfo 'el Tren' Valencia: "Santa Fe viene jugando un fútbol al estilo europeo, muy profundo"

Santa Fe es un equipo en el que se respira una mística diferente. Pablo Peirano ha sabido guiar desde el banco técnico al 'león', que busca una nueva estrella en el fútbol colombiano. Una escuadra que tiene una mezcla entre veteranía y juventud, y liderados por el poder goleador de Hugo Rodallega y la fortaleza de Daniel Torres van por más.

El rival al que enfrentarán por la definición de la Liga Betplay I-2024 es el Atlético Bucaramanga, equipo que también ha tenido un gran proceso con Rafael Dudamel.

De los que sigue de cerca al 'cardenal', como buen hincha del equipo, es Adolfo 'el Tren' Valencia, que en charla con Gol Caracol, destacó las virtudes de Santa Fe. El otrora jugador se refirió del proceso que ha ido llevando Peirano, quien en poco tiempo ha sabido llevar al club, entre otros aspectos.

Santa Fe celebra el gol de Marcelo Ortiz - Foto: Colprensa

De entrada, Valencia manifestó que este Santa Fe "es un equipo que se para bien tácticamente, que está jugando un fútbol al estilo europeo, juega con mucha profundidad". También tuvo palabras para el 'leopardo', que no será un contrincante fácil. A su vez, 'el Tren' valoró que todos en el 'león' "luchan por la camiseta y no hay egoísmo".

¿Cómo analiza a este Santa Fe para la final contra Bucaramanga?

"Es un buen equipo, pero antes de analizar a un buen equipo, uno tiene que ver es cómo está el grupo, la motivación que tiene el cuerpo técnico por los jugadores, esa buena amistad. Uno ve a un Rodallega que es un líder por toda su experiencia que tuvo en el exterior y se la está transmitiendo a todos los muchachos. Santa Fe este año hizo una mezcla entre veteranos y jóvenes, donde eso le está dando buenos resultados; todos están tirando para el mismo lado, no se ve a un equipo con ese egoísmo. Se ve que todos se quieren, todos están trabajando, corren, están luchando la camiseta, y Santa Fe siempre ha sido fuerte cuando se han visto esas cosas".

¿Qué es lo que más destaca del equipo de Pablo Peirano?

"Todo va en el trabajo y en la confianza que el técnico le ha brindado a los jugadores. Es un buen cuerpo técnico para el poquito tiempo que ha estado trabajando con el equipo, ha estado haciendo las cosas bien. Los jugadores creen en su proceso y en el trabajo del técnico y están muy 'metidos'. Santa Fe tiene una ilusión, que es ganar el título, llevaba mucho tiempo en que no vivía este momento de alegría, la hinchada ha acompañando a sus jugadores. Me gustó el partido contra Tolima, que fueron allá a Ibagué a proponer, a buscar el partido. Cuando unos jugadores están enchufados de esa forma, están pensando en ganarse ese titulo".

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe, en juego contra Once Caldas en El Campín. @SantaFe

¿Este Santa Fe porqué puede superar a Bucaramanga?

"No va a ser fácil porque Bucaramanga viene mostrando también un buen trabajo y es un equipo que tiene jugadores importantes y rápidos. Fácil no va a ser el partido, el que mejor haga las cosas es el que va a quedarse con el título. Yo no veo en ningún lado superioridad, va ser un partido a muerte, porque los dos tienen cosas importantes. Santa Fe es un equipo que se para bien tácticamente. En el ataque siempre jugando con Rodallega y este 'pelao', el centrodelantero, y ese trabajo le está dando resultados. El equipo sabe a qué juega. Vemos a un Bucaramanga que adelante tiene jugadores rápidos, donde Santa Fe no se puede confiar".