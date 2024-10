Champions League: Luis Díaz, Jhon Lucumí, Yaser Asprilla, Jhon Durán ¿titulares o suplentes?

Este miércoles 2 de octubre, sigue la segunda jornada de la Champions League en su fase de liga, en donde se espera que los distintos colombianos que se encuentran en la disputa de esta competición, tengan minutos y participación con sus respectivos clubes.

Jugadores como Yaser Asprilla, Juan Guillermo Cuadrado o Luis Díaz tendrán acción y desde ya, la UEFA, ente organizador del torneo más grande a nivel clubes del continente europeo, ha dado un vistazo previo a lo que serán sus respectivos encuentros, dando así las posibles alineaciones en donde los 'cafeteros', como es costumbre, están presentes.

Así las cosas, le presentamos cuáles serán los rivales y si es quenuestros talentos 'Tricolores' tendrán acción.



Liverpool vs Bolonia

'Guerra' de colombianos en la Champions League en donde, según la UEFA, tanto Luis Díaz, para el Liverpool, como Jhon Janer Lucumí, para el Bolonia; tendrán acción como titulares, debido a que ambos vienen siendo estrellas de sus respectivos equipos.

Alineaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota.

Bolonia: Skorupski; Posch, Beukema, Jhon Lucumí, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye



Aston Villa vs Bayern Múnich

Jhon Durán con el Aston Villa. DARREN STAPLES/AFP.

Pese a tener un gran arranque en la Premier League, incluso siendo uno de los goleadores de la liga, al parecer, esto no es suficiente para que Unai Emery ponga como titular a Jhon Jáder Durán, quien estaría en el banco de suplentes. Lo más probable es que para el partido contra Bayern Múnich entre en el segundo tiempo en sustitución de Ollie Watkins.

Alineaciones:

Aston Villa : E. Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Onana, Tielemans, Ramsey; Rogers, Watkins

Bayern München : Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane

Shakhtar Donetsk vs Atalanta

Juan Guillermo Cuadrado durante partido con Atalanta. Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado no ha tenido la continuidad esperada en lo que está siendo esta nueva etapa en el Atalanta, razón por la cual, para el partido por la segunda fecha de la Champions League, tampoco estaría como inicialista.

Alineaciones:

Shakhtar: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Traoré, Newertton

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui

Girona vs Feyenoord

Jhon Solís y Yaser Asprilla, jugadores del Girona Foto: Girona

Tanto Yaser Asprilla, como Jhon Solís, no han tenido un papel muy protagónico en esta nueva temporada con el Girona. Sin embargo, se espera que Asprilla esté en el once inicial, mientras que Solís se mantiene a la expectativa de su confirmación en el once.

Alineaciones:

Girona Gazzaniga; Alejandro Francés, David López, Krejčí, Miguel Gutiérrez; Herrera, Solís; Tsygankov, Martín, Asprilla; Abel Ruiz

Feyenoord : Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; IB Hwang, Q. Timber; Osman, Milambo, Paixão; Ueda



Leipzig vs Juventus

Juan David Cabal, jugador colombiano de Juventus, enfrenta a PSV en la Champions League Getty Images

Aunque ha tenido la oportunidad de ser titular en varias ocasiones, Juan David Cabal tendrá que esperar por una oportunidad como suplente en esta fecha la Champions League. De hecho, dependiendo del contexto del partido, se espera que entre en el segundo tiempo.

Alineaciones:

Leipzig: Gulácsi; Geertruida, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Haidara; Baumgartner, Simons; Openda, Šeško

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; González, Koopmeiners, Kenan Yıldız; Vlahović.