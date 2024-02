¿Cuánto gana Linda Caicedo en Real Madrid de España? Esa es una de las preguntas recurrentes que se hacen entre los aficionados colombianos, por todos los componentes que tuvo la contratación de la delantera, que fue histórica para el fútbol femenino y que marcó un auténtico hito. Según versiones extraoficiales, la vallecaucana percibe al mes una suma superior a los 30 mil euros, es decir más de 118 millones de pesos. Según el medio 'Relevo', en la casa blanca los salarios van entre 30 y 130 mil euros.

El club 'merengue', cuya política administrativa es la de fortalecer su equipo femenino, junto a Barcelona y Atlético de Madrid son los que mejores salarios les han asignado en el último tiempo a sus jugadoras. Este es un indicio adicional para pensar que la número '18' del Real Madrid tiene un devengo relevante, en una plantilla en el que las figuras son Olga Carmona, Athenea del Castillo, la italiana Toletti y la danesa Moller.

Además de eso, hay que tener en cuenta que cerrando la temporada pasada se firmó un convenio colectivo en el que las jugadoras de la Liga F tendrán como salario mínimo 21 mil euros, 22.500 euros para la 2024/2025 y 23.500 euros para la 2025/2026. Por su condición de figura mundialista en categorías Sub-17, Sub-20 y de mayores, Linda Caicedo debería estar muy encima del referido salario mínimo.

Linda Caicedo en Atlético de Madrid vs Real Madrid femenino - Foto: Real Madrid femenino

Pero además de esa atractiva cifra por su labor meramente relacionada en los terrenos de juego, para Caicedo también cuentan una buena cantidad de contratos comerciales que ha firmado durante el último tiempo con firmas como Claro, Rexona, Macdonalds y la multinacional de ropa e indumentaria deportiva Adidas.

Linda Caicedo hizo presencia en los Premios The Best. Foto: Twitter de la @fifaworldcup_es.

La fama y prestigio internacional de Linda Caicedo ha subido con nominaciones a premios, en donde se ha codeado con grandes figuras del balompié internacional, como el Globe Soccer Awards 2023; quedó en la segunda posición en los Premios The Best; e integrante del once ideal de la Conmebol de 2023 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

¿Qué carro tiene Linda Caicedo?

Linda Caicedo y su carro de lujo en España - Foto: Real Madrid Oficial Real Madrid Oficial

En un acto público celebrado en octubre de 2023 organizado por Real Madrid femenino, Linda Caicedo eligió una BMW ix1, que es uno de los autos más modernos de esta reconocida marca y que es patrocinadora del cuadro blanco. El costo comercial del auto de lujo es aproximadamente de 232 millones de pesos.