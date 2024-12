Dardo a James Rodríguez de jugadores de Rayo Vallecano y una respuesta: "¿qué han ganado?"

De James Rodríguez se ha venido hablando con intensidad en las últimas horas, después de que ni siquiera fue convocado por Rayo Vallecano para el partido del sábado anterior frente a Real Madrid, en un duelo en el que se tenían muchas expectativas por su pasado en los 'merengues'.

Así, tanto en España, como en Colombia, nuevamente los focos están puestos en el volante de creación y más cuando se viene manejando la versión de que es probable que rescinda el contrato con el club de las afueras de la ciudad de Madrid.

Sin embargo, más allá de esto; en redes sociales llamó la atención una foto que subieron varios jugadores del Rayo, cuyo mensaje tendría como destinatario al colombiano. "La clave del éxito", se leyó, mientras que los hombres que fueron suplentes en el compromiso contra los de Carlo Ancelotti dejaron escapar una sonrisa.

De inmediato y ante la imagen no tardaron en llegar varios mensajes de usurios de la red social 'X', en donde se armó toda una conversación y controversia. De forma especial se observó que muchos hinchas defendieron a James y no faltó quiénes se preguntaron por la calidad de dichos futbolistas y hasta apareció un: "¿qué han ganado?, entre todos no suman los títulos que ha ganado James Rodríguez".

La foto que suben los jugadores del Rayo contra James Rodríguez en el banco de suplentes pic.twitter.com/Riq2iApnNl — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) December 16, 2024