Desplome en el valor de mercado de James Rodríguez: De Real Madrid a Sao Paulo

James Rodríguez no solo ocupa espacios en la prensa colombiana y brasileña en los recientes días, por su inminente salida del Sao Paulo, tras no ser tenido en cuenta. En España, donde tuvo un paso por el Real Madrid, aún están pendientes de lo que suceda con el futbolista cucuteño.

Por eso, en ‘Mundo Deportivo’ dedicaron una nota al jugador de nuestro país, enfocados en el desplome en el valor del mercado que ha tenido desde que militó en el elenco ‘merengue’ y hasta la actualidad.

“El increíble valor de mercado que tiene hoy James Rodríguez. Tras un Mundial excepcional con Colombia en 2014, el delantero colombiano no logró consagrarse en el Real Madrid y tampoco en el Bayern Múnich; ahora el Sao Paulo se lo quiere quitar de encima”, escribieron de entrada en el citado medio.

¿Cuál es el valor de mercado de James Rodríguez en el 2024?

En España informaron que tras su salida próximamente del Sao Paulo, el mediocampista colombiano sigue perdiendo importancia y valor en el mundo del fútbol, no solo desde lo deportivo, sino en lo económico.

“Ahora todo apunta que saldrá y tendrá que buscar nuevo equipo. Lo que hará falta es saber quién está dispuesto a apostar por un futbolista, de solo 32 años, que iba para estrella y que, tras tener un valor de mercado de 80 millones, hoy solo vale 5”, explicaron.

James Rodríguez durante partido con Sao Paulo. Getty Images

¿Por qué sale James Rodríguez de Sao Paulo?

En todo este 2024 el colombiano no ha sido tenido en cuenta por el técnico Thiago Carpini, que reemplazó a Dorival Junior que se fue a la selección brasileña. En el campeonato paulista el cucuteño no ha disputado un solo minuto, no fue incluido en los inscritos por el club y tras no estar tampoco en la final de la Supercopa de Brasil contra Palmeiras, terminó siendo el detonante.

Desde las toldas del Sao Paulo vienen señalando directivos y el propio entrenador, que estaban haciendo un trabajo de cargas para evitar lesiones, pero el timonel señaló recientemente que sería una “lesión crónica en la pantorrilla”, algo que lo ha venido aquejando en los últimos años.

Sin embargo, la versión de James Rodríguez sería distinta, se siente en óptimas condiciones, y prefirió terminar de forma amistosa su etapa en el cuadro brasileño, reunirse con los directivos y rescindir su contrato.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez?

En Colombia solamente vistió la camiseta de Envigado. Ya en el fútbol internacional estuvo en Banfield (Argentina), y en Europa militó en: Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al Rayyan (Qatar), Olympiacos (Grecia), y volvió a Sudamérica al Sao Paulo (Brasil).