Dibujos de James Rodríguez: cuáles son los mejores y los peores, hay sorpresas

Desde la llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano , el colombiano se ha convertido en una total celebridad en el barrio de Vallecas. La ilusión que presentó su hinchada ha estado desmedida, pues el zurdo llegó como el refuerzo estrella del equipo de Vallecas en su aniversario número 100.

De hecho, cada vez que el '10' se levanta de su asiento para calentar, una ovación enorme se levanta en el estadio de Vallecas, debido a que su reciente ídolo va a entrar al terreno de juego a 'emanar magia'. Si bien no ha tenido suerte aún con alguna asistencia o un gol, el cucuteño ha dejado varios destellos de su talento y de a poco se ha ganado la confianza de sus seguidores.

Es por esta razón que, en medio de lo que fue el partido contra el Atlético de Madrid válido por la fecha 6 de LaLiga de España, que muchos de los fanáticos del '10' le dedicaron especiales dibujos, sobretodo, como jugador de la Selección Colombia, siendo una muestra más que fehaciente del amor tremendo que los hinchas del Rayo Vallecano sienten por Rodríguez Rubio.

Los dibujos virales de James Rodríguez

Bajo el contexto del partido contra el Atlético de Madrid , varios hinchas decidieron compartir sus dibujos por la red social Pinterest, en donde mostraron su talento. Unos, haciendo ilustraciones con computador, mientras que otros, a punta de lápices y mucha paciencia, lograron plasmar a plenitud la figura del capitán de la Selección Colombia.

Dibujo de James Rodríguez mostrando el '10' Foto: Pinterest

Eso sí, la calidad de los dibujos es notable y recuerdan más que todo las épocas doradas del '10', sobre todo en la Selección Colombia, como por ejemplo, recordando la celebración hecha cuando le marcó aquel recordado golazo a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Dibujo de James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: Pinterest

Mientras que algunos otros optaron por un estilo mas caricaturesco, siendo muy exagerados en sus expresiones faciales y en sus características físicas.

Dibujo de James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: Pinterest

Y a otros, les tiraron muy duro por su poco parecido a la estrella 'cafetera'.

Dibujo de James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: Pinterest

Dibujo de James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: Pinterest

Dibujo de James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: Pinterest

James Rodríguez causó polémica por su poco parecido en el EA FC 25

Uno de los juegos que siempre se llevan las miradas año tras año es el EA FC 25, antes conocido como FIFA, simplemente.

Luego de estar fuera de la franquicia debido a que estuvo en equipos que no estaban licenciados por el videojuego, ahora, con su regreso al Rayo Vallecano, estará de vuelta y varios seguidores y algunos que no del FIFA ya se interesan en lo que serán sus estadísticas y más importante aún, su aspecto.

Pues bien, si de los números que tendrá la carta del colombiano hablamos, los números no sorprenden para nada, el tiro, el regate y el pase son aspectos que resaltan sobremanera por encima de algunos otros jugadores destacados. Sin embargo, el físico y la defensa y mucho más el ritmo son temas que le bajan el potencial a la carta. No obstante, esto era de esperarse por parte de los fanáticos de la franquicia, pero lo que no dejaron pasar fue su aspecto.

Al momento de presentarlo oficialmente en el Rayo Vallecano, varios seguidores se dieron cuenta que, en realidad, no se parece en nada al verdadero James Rodríguez, cosa que sorprende pues en entregas anteriores, su modelo 3D si que se parecía bastante al de carne y hueso.