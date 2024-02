Diego Herazo no 'cabe de la dicha': primer gol con San Lorenzo en la victoria 2-0 contra Tigre

Diego Herazo se supo ganar el corazón de la hinchada de San Lorenzo, su nuevo equipo, desde que tocó suelo argentino. El colombiano tuvo un destacado debut en donde logró producir varias opciones de gol, sin concretar ninguna, pero el empeño que puso en sus primeros minutos como un 'cuervo' más, fueron suficientes para que sus nuevos fanáticos se encariñaran con él.

Ahora, para su segundo encuentro con el cuadro 'blaugrana', no quiso dejar pasar la oportunidad y terminó anotando su primer gol como jugador de San Lorenzo y, para sorpresa de nadie, terminó siendo con un certero cabezazo que terminó por liquidar el encuentro, por la sexta fecha de la Copa de la Liga 2024 contra Tigre por marcador de 2-0.

El delantero 'cafetero', luego de una jugada preparada proveniente de un tiro de esquina, recibió un centro lanzado al corazón del área de parte de Elián Irala. El chocoano, bien posicionado cerca del punto de penal, se levantó por los aires con gran superioridad y terminó por meter el 'testarazo' directo al arco custodiado por Matías Tagliamonte, quien, pese a que intentó atajar el disparo, no logró su cometido; viendo como finalmente el exjugador del Deportes Tolima terminó por vencer sus redes.

Luego de anotar, celebró con su compatriota Jhojan Romaña, quien fue titular en el encuentro, a lo 'DJ', como también acostumbra a hacer Jaminton Campaz, el jugador de Rosario Central que también la rompe en el fútbol argentino.

Aquí el gol de Diego Herazo en la victoria 2-0 de San Lorenzo sobre Tigre

¡LA FIESTA COMPLETA EN EL NUEVO GASÓMETRO! Diego Herazo, el "Lukaku colombiano", marcó su primer gol con la camiseta de San Lorenzo y sentenció la primera victoria del Ciclón en la #CopaDeLaLiga tras vencer a Tigre por 2-0. pic.twitter.com/YU3ShdcOMW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2024

¿Qué dijo Diego Herazo luego de su gol contra Tigre?

Diego Herazo con San Lorenzo - Foto: San Lorenzo Oficial

El delantero que recientemente llegó a San Lorenzo declaró que es una de las cosas que le ha dado el fútbol que nunca se olvidará. "Es algo impresionante, es algo que uno nunca olvida jamás. Llegar y sumar otros minutos en el segundo partido que estoy marcar frente a la gente. De nosotros es impresionante toda la gente celebrando. Es una emoción inmensa y esto se lo dedico a mi familia, que está en Colombia, a mis hijos y para mí es una emoción muy grande", fue lo dicho por el jugador.

"Claro, por ahí uno siempre piensa que lo que uno atrae eso le llega y desde ahí le dije a muchos compañeros que hoy iba a marcar. Incluso hablamos de la celebración. Y por ahí veía mentalizado qué quería hacer gol y quería marcar y gracias a Dios se pudo dar", agregó con agradecimiento el colombiano.

Finalmente, habló del apodo que le pusieron en Argentina: el 'Lukaku colombiano', comentando que es algo que le agrada debido a la grandeza Romelu en el fútbol europeo. "A mí me gusta que me digan, Lukaku es un gran jugador y para mí es un honor llevar el apodo que ustedes me pusieron.Ya me bautizaron así, no me molesta. A la gente le gustó el Lukaku Y por ahí se identifica más con eso y me encanta que ellos disfruten y poder darles muchas alegrías a ellos".