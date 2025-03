Luis Díaz dejó con la 'boca abierta' a Arne Slot: todo por una de sus jugadotas

Liverpool logró sortearla contra Southampton, en un partido que comenzó perdiendo 0-1, pero le dio la vuelta y ganó 3-1 en Anfield. En el duelo de la jornada 28 de la Premier League, los 'reds' contaron con el poderío ofensivo de Luis Díaz , que de paso dio una asistencia y provocó un penalti que fue convertirlo por Mohamed Salah.

Lo cierto es que en la rueda de prensa posterior,Arne Slot , director técnico del Liverpool, le dedicó unas palabras al guajiro. Las mismas por su extraordinaria 'jugadota' por la banda y que culminó con la anotación del uruguayo Darwin Núñez.

"El primer gol, si nos fijamos en cómo Lucho (Luis Díaz) se enfrenta a ese mano a mano, no creo que pueda seleccionar un vídeo en el que haya ocurrido algo así en la primera mitad. En el segundo gol, Ryan Gravenberch avanzó hasta la línea de 18 yardas para ganar el balón, lo que provocó la falta sobre Darwin, mientras que en la primera mitad, cada balón que se les caía podían simplemente recogerlo y empezar a jugar. La energía en el estadio, tanto para los jugadores como para los aficionados; en la segunda mitad fue completamente diferente a la de la primera", precisó el timonel neerlandés del Liverpool .

Luis Díaz y Yukinari Sugawara en Liverpool vs Southampton - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Así fue la jugada de Luis Díaz que alabó Slot:

¡GOL DE LA PANTERA! Darwin Núñez marca el 1-1 clave de Liverpool vs. Southampton en la Premier League.



📺 Mirá la Premier por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ogPSRtcj6N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

Díaz Marulanda estuvo los 90 minutos en el campo de Anfield y ahora se preparará junto a sus compañeros para la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra PSG; en la serie se imponen los 'reds' 0-1. Este compromiso está pactado para el martes 11 de marzo, a las 3:00 de la tarde, de Colombia.

Otras declaraciones de Arne Slot:

-¿Qué les dijo a sus pupilos en el descanso para que reaccionaran?

"No les hice ningún cumplido en el descanso, te lo puedo asegurar. Quizá fue porque estaba sentado allí arriba en lugar de en la línea de fondo, porque sé por experiencia, no porque haya sido suspendido antes, que cuando ves un partido allí, siempre piensas: 'Quizás pueda jugar en este partido'. Pero si estás en la línea de fondo, siempre hay más ritmo. Pero no creo que me haya equivocado esta vez; sí dije en el descanso que los niveles de energía eran muy bajos. Eso es lo que tenía que cambiar y por eso hicimos tres cambios, solo para, además de aportar calidad, también crear algo. Porque nueve de cada diez veces, cuando sacas a tres, los otros ocho piensan: 'Oh, debería pasar algo más'. Eso es lo único que se me ocurrió en el descanso para crear algo diferente para la segunda mitad".