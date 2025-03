Última hora en Millonarios: novedades con Falcao García para partido con Junior

Millonarios buscará pasar el golpe de la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 ahora enfocado en la Liga BetPlay y en el duro partido que tendrán frente al Junior de Barranquilla, donde la principal novedad es la ausencia de Falcao García .

Por eso, y tras conocer los convocados por el técnico David González, no solo sorprendió que el nombre de Juan Pablo Vargas, Santiago Giordana, Daniel Mantilla no estuvieran, sino que no estaba tampoco el ‘Tigre’, máxima figura del equipo.

Millonarios no tardó en informar qué había pasado con Falcao García y confirmaron lo que muchos sospechaban, que se había lesionado y por eso no podía ser tenido en cuenta para dicho partido contra Junior.

Nueva lesión de Falcao en Millonarios

A través de un comunicado el equipo ‘embajador’ informó que “en el entrenamiento de esta sábado previo al viaje a Barranquilla, Radamel Falcao García sufrió un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha por lo cual no podrá viajar al partido vs Junior”.

De la misma manera, señalaron que en las próximas horas “se le realizarán exámenes diagnósticos para determinar compromiso de la zona afectada”.

Con eso habrá que esperar de qué gravedad es las molestias de Falcao y en los siguientes días conocer cuánto tiempo estará de baja, en tiempos fuertes en los que el ambiente en Millonarios no es el mejor, entre hinchada, jugadores y hasta directivos.

Esta es la primera lesión del delantero samario en este 2025, ya que desde que arregló su continuidad en el cuadro azul, había estado sumando minutos, varios partidos y se mostraba saludable, más allá de no haber hecho la pretemporada junto a sus compañeros y uniéndose al grupo cuando ya había comenzado el semestre del fútbol colombiano.

En las últimas horas Falcao había sido tema de conversación ya que luego de unas polémicas palabras del máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, y una respuesta con notable dolor del 'Tigre', el directivo fue a visitarlos a la sede de entrenamiento para charlar y limar asperezas con lo sucedido y que generó repercusión en los medios de comunicación.

Convocados de Millonarios contra Junior, sin Falcao

Con eso, el técnico David González sufrió una baja importante de cara al enfrentamiento que tendrán este domingo en el Metropolitano, frente a Junior, donde de hecho sorprendió también la convocatoria del joven Néyser Villarreal, quien viene de ser el goleador del Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, pero que está en conflicto contractual con el club 'embajador', porque se le termina el contrato a final de año y todo apunta a que no renovará y saldrá gratis del elenco bogotano, donde se ha formado como profesional.

Entre las ausencias también están Delvin Alfonzo, Helibelton Palacios, Juan Pablo Vargas, Daniel Mantilla, Jader Valencia y Santiago Giordana.

