Duván Vergara y un mensaje a Néstor Lorenzo: “Sueño con Selección Colombia, acá me verán más"

El extremo colombiano Duván Vergara, flamante refuerzo del Racing Club, enfatizó que Juan Fernando Quintero le dijo que el club argentino "era una locura" y expresó que se siente cerca de "ganar la Copa Libertadores".

"Juanfer me dijo que si venía a Racing me iba a encontrar con un excelente grupo, que venía a competir. Me dijo que me iba a sentir querido. Me dijo que la gente de Racing es muy pasional, que es una locura. Yo soy un jugador que se identifica mucho con la gente", señaló el extremo colombiano en diálogo con el Diario Olé.

"Vengo en un buen presente después de una lesión que tuve en México (rotura de ligamento cruzado de rodilla derecha). Por eso Racing se fijó en mí. Porque todo depende del rendimiento de uno. El hincha se va a encontrar con un Duván mucho más maduro, que este año cumplirá 29 años. Un jugador con buen recorrido, que ha tenido la oportunidad ya de ganar", señaló el nacido en Montería, que tendrá su segunda experiencia en Argentina tras su paso por Rosario Central en 2019.

Vergara, que utilizará el dorsal número 7 al ser consultado por la Copa Libertadores expresó: "Somos candidatos a ganarla. Racing ya se ganó la Sudamericana y, por qué no, la Libertadores. Yo tuve la posibilidad de jugar tres Libertadores y dos Copa Sudamericana. Sé lo duro que es. Pero este equipo está preparado para ganar la Libertadores".

Duván Vergara, figura del América de Cali. Colprensa

La Academia disputará los octavos de final del máximo torneo continental ante Peñarol, de Uruguay, con partido de ida el 12 de agosto en el Centenario de Montevideo y el de vuelta el 19 en el Cilindro de Avellaneda.

"Me veo cerca de ganarla por la clase compañeros que hay. Te exigen día a día y eso es importante. Es un sueño ganar la Libertadores, ahorita que la tengo cerca. Y también, llegar a la Selección. Nunca estuve pero siento que aquí me van a ver más", finalizó al hablar del conjunto cafetero que dirige Néstor Lorenzo.