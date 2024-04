Edwuin Cetré y la curiosa comparación que hicieron en Argentina: ¿el Kevin de Bruyne de Estudiantes?

Para nadie es un secreto que Edwuin Cetré está viviendo un sueño en Estudiantes de La Plata. Luego de ser pieza destacada en Independiente Medellín, llegando incluso hasta la más reciente final de la Liga BetPlay, cayendo contra el Junior de Barranquilla, desembarcó en Argentina donde ha logrado encontrar un nivel destacable.

Pues bien, recientemente, el atacante colombiano logró conseguir su primer gol como jugador de los 'pincharratas' contra Central Córdoba. Y es que no solo fue un simple gol, fue un golazo. En el borde del área rival con un pequeño enganche se perfiló para su pierna hábil y sacó un potente remate directo al ángulo dejando sin opciones al arquero Luis Ingolotti.

La bomba de Cetré 💣💥 pic.twitter.com/hf0hfqdDzu — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 6, 2024

Tras el encuentro, varios periodistas de ESPN compararon al caleño con Kevin de Bruyne, destacado mediocampista del Manchester City y, para muchos, el mejor del mundo.

Incluso, se atrevieron a preguntarle a uno de sus compañeros, Tiago Palacios, sobre que pensaba de esta comparación, a lo que respondió: "Si, lo de hoy fue igual, la verdad que marcó un golazo", en medio varias carcajadas por la curiosa comparación.

Obviamente, los comunicadores no se quedaron con la duda y decidieron preguntarle directamente a Cetré quien, con algo de ironía y el mejor de los humores bromeó al decir: "No, pero me quemé. Kevin de Bruyne es muy blanco para que yo sea él", comentó también entre risas.

👀 ¿EL Kevin De Bruyne de La Plata? A Edwin Cetré lo compararon con el crack belga tras su golazo ante Central Córdoba... ¡Atención a la respuesta del colombiano!



📺 #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/GnMcD9OPUR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2024

Pero es que la actuación que dio Edwuin Cetré contra Central Córdoba no quedó solo entre sus compañeros y periodistas, pues los hinchas también destacaron lo hecho por el colombiano en el estadio Jorge Luis Hirschi. "Lo que jugó este hombre, madre de Dios", comentó con gran emoción un hincha que se expresó a través de las redes sociales de Estudiantes de La Plata.

Y es que de comparaciones iba la cosa, pues otro fanático de los 'leones' aseguró que, una vez vio el gol del de Cali, recordó el famoso gol de Cristiano Ronaldo a la Roma, por los octavos de final de la Champions League 2015-16. "¿Rebota? Me hace acordar al gol de Cristiano a la Roma".

Rebota? Me hace acordar al gol de cristiano ala Roma — Basta de Mendez (@economicJO) April 7, 2024

¿Cómo le ha ido a Edwuin Cetré Estudiantes de La Plata?

Edwuin Cetré en acción de juego con Estudiantes de la Plata. @EdelpOficial

Desde su llegada a tierras argentinas, Edwuin Cetré ha logrado jugar un total de 11 partidos con la 'albirroja' de Estudiantes de La Plata, aportando con dos asistencias y el destacado gol a Central Córdoba, el cual fue el primero suyo como jugador del cuadro de los 'pincharratas'.