El amigo de James Rodríguez en Sao Paulo, Rafinha, habló de la actitud del colombiano en el club

James Rodríguez sigue siendo el tema de moda en Brasil, porque está próximo a cerrar su ciclo en el Sao Paulo, ya que no está siendo tenido en cuenta en este 2024 y él decidió dar un paso al costado para buscar minutos y rodaje.

Por eso, en las últimas horas el amigo del mediocampista colombiano en las toldas del cuadro ‘tricolor’, Rafinha, con quien se conocen desde su paso por el Bayern Múnich, dio su opinión de lo que está viviendo el cucuteño.

“Tiene que ser realista. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo, que no participó de esos juegos, nadie frunce el ceño. Entrena, no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara. Esa es la diferencia”, resaltó el experimentado lateral sobre James Rodríguez, quien sigue entrenando en el club.

Además de destacar el buen comportamiento del colombiano a pesar de su cercana salida de Sao Paulo, explicó que hay varios jugadores en alto nivel y eso también ha dificultado su presencia y de paso que esté cómodo.

“Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego? Difícil. Es malo porque todo el mundo quiere un chico de su calidad”, aseveró en entrevista con 'TNT Sports'.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: AFP

A pesar de eso, la salida de James Rodríguez es inminente, y así lo ha confirmado el propio técnico del Sao Paulo, Thiago Carpini, quien a pesar de afirmar que no había jugado por un trabajo de cargas para evitar lesiones, al parecer tampoco entraba en su modelo de juego.

-Las críticas a James Rodríguez-

Aunque Rafinha lo defendió y valoró la actitud que viene mostrando el colombiano, un exjugador brasileño el martes su ‘apuntó con todo’ al cucuteño y dejó unas crudas palabras, tildándolo como un “error”.

Se trata de Neto, quien afirmó que “el mayor error de la historia de Sao Paulo en materia de contratación fue James Rodríguez. Un jugador mediocre, hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella”.

Lo cierto es que en las próximas horas quedará definido el futuro del colombiano, quien rescindirá su contrato con el club ‘tricolor’ y deberá decidir su nuevo reto a nivel internacional.